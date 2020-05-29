Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» скончался от COVID-19

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29 мая 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Самвел Гаспаров, Facebook.com

Супруг российской актрисы Натальи Вавиловой, сыгравшей в культовом фильме "Москва слезам не верит" Александру, кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался после заражения коронавирусом нового типа.

Самвел Гаспаров ушел из жизни в возрасте 81 года. Соответствующую информацию предоставил редактор Георгий Сааков, который отметил, что кинорежиссеру было не свойственно проигрывать, однако победить коронавирус ему не удалось.

Отметим, что Гаспаров начал снимать фильмы с 1974 года. Среди наиболее известных его работ картины "Ненависть", "Координаты смерти", "Хлеб, золото, наган", "Капкан для киллера".