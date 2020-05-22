Новой радиоведущей на Like FM стала Алиса из Яндекса

Аргументы Недели → Культура 13+

22 мая 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Like FM и «Яндекс» запускают совместный проект, в рамках которого вести радиоэфир доверят искусственному интеллекту. С 22 мая голосовой помощник «Яндекса» Алиса станет уникальной ведущей на радиостанции Like FM.

Все знают ее голос, все доверяют ее знаниям, все задают ей вопросы и проверяют ее чувство юмора. Настал ее день, и теперь она сама будет решать, когда и о чем рассказывать. Алиса не ошибается, не обманывает, не приукрашивает действительность, не болеет и не устает сидеть на «удалёнке».

– Like FM – инновационная радиостанция, которая программируется благодаря взаимодействию с аудиторией. Где же еще должна была появиться виртуальная радиоведущая? – считает генеральный продюсер ГПМ Радио Денис Сериков. – Идея пришла во время периода самоизоляции. Когда все вынуждены находиться дома, ведущая, которой не нужно ходить на работу – это идеально! Сегодня Алиса является, наверное, самым известным в России персонажем с искусственным интеллектом. Ежемесячно она обрабатывает свыше 60 млн запросов, и, в отличие от зарубежных голосовых сервисов, построенных на системе машинного обучения, грамотно говорит по-русски. Мы поделились идеей с «Яндексом» – им такая необычная коллаборация очень понравилась. У Алисы будет возможность показать большой аудитории, что она умеет не только шутить и развлекать беседой в умной колонке от «Яндекса», но уже может вести эфир на такой технологичной радиостанции, как Like FM.

– Алиса эрудирована, умеет выбирать музыку под любое настроение, у нее отличное чувство юмора и приятный голос, а еще есть собственное утреннее шоу в «умных» колонках – чем не диджей? – рассказывает Даниил Колесников, руководитель маркетинга Алисы. – Мы подумали, что было бы интересно, если бы она вышла за пределы колонок и приложений и попробовала себя в этой роли на эфирном радио. Здорово, что на Like FM готовы экспериментировать с новыми форматами, и уже на этой неделе радиоведущую Алису можно будет услышать на FM-волнах.

Погода, музыкальные новинки и собственные мысли Алисы по этому поводу – с 22 мая на частоте 87,9 FM! Алиса будет не просто озвучивать факты в радиоэфире, она сделает все с присущим ей чувством юмора.

Включить радиостанцию и общаться с Алисой можно также и в Яндекс.Станции, и в других «умных» колонках.

– В последние годы внимание людей переключилось на гаджеты и мобильные устройства. Но именно «умные» колонки вернули радио в дом, – утверждает Денис Сериков. – Современные технологии лишь подчеркивают востребованность и уникальность радио как медийного продукта, имеющего свой живой нерв. И Like FM, как радиостанция, открытая для всего нового, решила провести такой эксперимент.