Михаил Боярский рассказал о новом сериале: «романтизация эпохи 1950-х годов»

Популярный актёр, певец Михаил Боярский рассказал свои впечатления от сериала "Чёрная кошка", где он играет роль Виктора Аркадьевича, отца одного из участников банды.
Актер считает, что в новом сериале нашла отражение романтизация эпохи 1950-х годов. Участники событий хорошо одеваются, даже готовясь к ограбению банка. Фильм основан на реальных событиях, истории героев не выдуманы, поэтому, как считает Боярский, "к таким сюжетам будут возвращаться, анализируя, откуда эта зараза взялась, как с ней бороться".