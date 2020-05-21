Михаил Боярский рассказал о новом сериале: «романтизация эпохи 1950-х годов»

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21 мая 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Михаил Боярский, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Популярный актёр, певец Михаил Боярский рассказал свои впечатления от сериала "Чёрная кошка", где он играет роль Виктора Аркадьевича, отца одного из участников банды.

Актер считает, что в новом сериале нашла отражение романтизация эпохи 1950-х годов. Участники событий хорошо одеваются, даже готовясь к ограбению банка. Фильм основан на реальных событиях, истории героев не выдуманы, поэтому, как считает Боярский, "к таким сюжетам будут возвращаться, анализируя, откуда эта зараза взялась, как с ней бороться".