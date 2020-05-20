Маэстро Башмет проведет прослушивания онлайн

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20 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

С учетом непростой эпидемиологической ситуации принято решение о проведении первого регионального этапа отборочных прослушиваний в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2020–2022 годов в онлайн формате. Чтобы принять участие в прослушиваниях в оркестр, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте не позднее 25 мая 2020 года. Онлайн прослушивания будут проходить с 25 мая по 10 июня 2020 года.

Дирекция оркестра распределит всех участников прослушиваний по дням и времени, с учетом города проживания участника, инструмента участника и его возможности принять участие в прослушивании в конкретный день.

Учитывая различные ограничительные меры в разных регионах РФ, к прослушиваниям будут допускаться как участники, которые имеют возможность выступить с концертмейстером, так и те, у кого подобной возможности в данный момент нет.

В связи с проведением региональных прослушиваний в режиме онлайн, мы хотим предоставить участникам дополнительную возможность пройти в финальный этап.

После каждого дня прослушиваний жюри будет определять финалистов. Но часть участников, которые не пройдут в финал по результатам прослушиваний, получат возможность попасть в финал в результате голосования зрителей. Зрительское голосование будет проходить на сайте оркестра.

Финальное прослушивание во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2020-2022 годов пройдет в очном режиме. Мы дополнительно сообщим всем финалистам даты проведения финального прослушивания.

Все остальные правила проведения Национального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2020 года остаются без изменений. Ознакомиться с Положением о Национальном отборе в оркестр Вы сможете на сайте оркестра.

Национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2020 года проходит при поддержке Фонда Президентских Грантов и Министерства Культуры Российской Федерации