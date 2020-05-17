В Минкульте обратились к Роспотребнадзору с просьбой продумать шаги по открытию кинотеатров

В Минкульте призвали Роспотребнадзор проработать рекомендации по возобновлению работы кинотеатров в стране. Запрос поддержали крупнейшие российские сети кинотеатров.
«Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер», - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что соответствующие решения об открытии кинотеатров будут приниматься региональными властями в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Отмечается, что разработка мер, позволяющих киноотрасли преодолеть кризис, будет систематизирована в контексте создания концепции развития отечественного кинематографа на срок до 2025 года.