В Минкульте обратились к Роспотребнадзору с просьбой продумать шаги по открытию кинотеатров

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17 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Попкорн. Фото: pixabay.com

В Минкульте призвали Роспотребнадзор проработать рекомендации по возобновлению работы кинотеатров в стране. Запрос поддержали крупнейшие российские сети кинотеатров.

«Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер», - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что соответствующие решения об открытии кинотеатров будут приниматься региональными властями в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что разработка мер, позволяющих киноотрасли преодолеть кризис, будет систематизирована в контексте создания концепции развития отечественного кинематографа на срок до 2025 года.