Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в России, а его жена - на Украине

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16 мая 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

www.jazz-holl.ru, Рэй Браун-младший

Приемный сын певицы Эллы Фицджеральд музыкант Рэй Браун-младший не может выехать из России из-за пандемии коронавируса. Он живет сейчас в хрущевке Ярославля, куда приехал в рамках своего тура по Золотому кольцу.

"Ситуация складывается так, что я должен оставаться в России минимум до 21 мая. Мои дальнейшие передвижения будут зависеть от того, насколько быстро откроют границы", - рассказал музыкант. При этом стремится 70-летний Браун-младший не в США, а на Украину, где живет его жена, в город Энергодар. У них там дом и сад.