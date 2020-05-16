Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в России, а его жена - на Украине

Приемный сын певицы Эллы Фицджеральд музыкант Рэй Браун-младший не может выехать из России из-за пандемии коронавируса. Он живет сейчас в хрущевке Ярославля, куда приехал в рамках своего тура по Золотому кольцу.
"Ситуация складывается так, что я должен оставаться в России минимум до 21 мая. Мои дальнейшие передвижения будут зависеть от того, насколько быстро откроют границы", - рассказал музыкант. При этом стремится 70-летний Браун-младший не в США, а на Украину, где живет его жена, в город Энергодар. У них там дом и сад.