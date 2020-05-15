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Внучка Федосеевой-Шукшиной не торопится возвращать ей квартиру в Финляндии

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Внучка Федосеевой-Шукшиной не торопится возвращать ей квартиру в Финляндии
Лидия Федосеева-Шукшина, Anatoly Lomohov/Russian Look

Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна отказалась подписывать бумаги на передачу бабушке квартиры в Финляндии, которую внучка публично обещала вернуть месяц назад.

Двухкомнатная квартира несколько лет назад досталась актрисе в подарок от финской бизнес-леди Веры Рейникайнен, сообщает kp.ru. «Отдай мне, пожалуйста, Финляндию. Я очень люблю эту квартиру, я с удовольствием туда приезжаю на неделю или две, на месяц», - обратилась месяц назад Лидия Федосеева-Шукшина к Анне.

Но сейчас внучка отказалась решать этот вопрос, так как обнаружила у себя симптомы коронавируса, рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее актрису и народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину заподозрили в обмане, когда она заявила, что ее ввели в заблуждение в ходе подписи документов на передачу ее квартиры мужу Бари Алибасову.

НС

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