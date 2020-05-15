«Ночь музеев» на ОТР

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15 мая 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Каждый год участники акции «Ночь музеев» радуют гостей авторскими экскурсиями по выставкам, мастер-классами, квестами, концертами, спектаклями, лекциями, встречами с известными людьми. Многие музеи в эту особенную ночь демонстрируют публике уникальные экспонаты из своих фондов, которые редко покидают хранилища. «Ночь музеев 2020» не станет исключением, хотя и пройдёт онлайн. Что не пропустить в музейный weekend на нашем сайте расскажет афиша проекта «Культурный сезон с ОТР».

«Ночь музеев» 2020 проводится с 16 по 17 мая. Событие увлечёт не только взрослых, но и детей. Зрителей всех возрастов ожидают увлекательные интерактивные программы, которые точно не дадут заснуть. Однако, на сайте ОТР избранные мероприятия «Ночи музеев» будут доступны и после окончания акции.

Расписание онлайн показов и трансляций с 16 по 17 мая





16 мая 12:00 Государственный Эрмитаж «Пушистые стражи Эрмитажа. В гостях у эрмитажных котов» Детская онлайн программа 14:00 Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова Творчество Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова онлайн лекция 18:00-00:00 Дом Н.В.Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека Пространство тайны. 7 загадок Дома Гоголя Онлайн программа 18:30-21:00 Объединение «Выставочные залы Москвы» Онлайн-гид по виртуальным музеям мира Онлайн экскурсия 19:00 Государственный музей Востока «Красавицы в мире кочевников» (Дочь прекрасной оленихи) Онлайн лекция 20:00 Государственный Дарвиновский музей Видеоэкскурсия по закрытым залам с фонариком «Ночь в Дарвиновском музее» Онлайн экскурсия 21:00 Мемориальный музей космонавтики «60-ые: наш космический квартирник»: космонавты и представители ракетно-космической отрасли сыграют на гитаре в прямом эфире и споют свои любимые космические песни Онлайн трансляция 22:00 Государственный музей А.С. Пушкина Онлайн путешествие по ночному музею вместе с артистом МХТ им. А.П. Чехова Даниилом Стекловым Онлайн экскурсия 17 мая 10:00 Государственный Эрмитаж Парадная анфилада Зимнего дворца Онлайн экскурсия 17:00 Государственный музей Владимира Высоцкого Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого Онлайн экскурсия 20:00 Государственная Третьяковская галерея Музыкальные вечера в зале Врубеля. Филипп Копачевский Онлайн концерт

В программе возможны изменения. Следите за обновлениями раздела и новостями проекта.

Справка:

«Культурный сезон с ОТР» - это гид по интерактивным программам театров, музеев, концертных залов, который помогает сориентироваться в многообразии развлекательного и образовательного контента и ничего не пропустить. Проект стартовал на сайте Общественного телевидения России в день театра - 27 марта и продолжится до окончания периода самоизоляции.

«Культурный сезон с ОТР» - это не просто афиша онлайн событий. Посетитель раздела получает доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем.

#ЛучшеДома вместе с ОТР!