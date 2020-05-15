«Ночь музеев» на ОТР

Каждый год участники акции «Ночь музеев» радуют гостей авторскими экскурсиями по выставкам, мастер-классами, квестами, концертами, спектаклями, лекциями, встречами с известными людьми. Многие музеи в эту особенную ночь демонстрируют публике уникальные экспонаты из своих фондов, которые редко покидают хранилища. «Ночь музеев 2020» не станет исключением, хотя и пройдёт онлайн. Что не пропустить в музейный weekend на нашем сайте расскажет афиша проекта «Культурный сезон с ОТР».
«Ночь музеев» 2020 проводится с 16 по 17 мая. Событие увлечёт не только взрослых, но и детей. Зрителей всех возрастов ожидают увлекательные интерактивные программы, которые точно не дадут заснуть. Однако, на сайте ОТР избранные мероприятия «Ночи музеев» будут доступны и после окончания акции.
Расписание онлайн показов и трансляций с 16 по 17 мая
|
16 мая
|
12:00
|
Государственный Эрмитаж
|
«Пушистые стражи Эрмитажа. В гостях у эрмитажных котов»
|
Детская онлайн программа
|
14:00
|
Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова
|
Творчество Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова
|
онлайн лекция
|
18:00-00:00
|
Дом Н.В.Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека
|
Пространство тайны. 7 загадок Дома Гоголя
|
Онлайн программа
|
18:30-21:00
|
Объединение «Выставочные залы Москвы»
|
Онлайн-гид по виртуальным музеям мира
|
Онлайн экскурсия
|
19:00
|
Государственный музей Востока
|
«Красавицы в мире кочевников» (Дочь прекрасной оленихи)
|
Онлайн лекция
|
20:00
|
Государственный Дарвиновский музей
|
Видеоэкскурсия по закрытым залам с фонариком «Ночь в Дарвиновском музее»
|
Онлайн экскурсия
|
21:00
|
Мемориальный музей космонавтики
|
«60-ые: наш космический квартирник»: космонавты и представители ракетно-космической отрасли сыграют на гитаре в прямом эфире и споют свои любимые космические песни
|
Онлайн трансляция
|
22:00
|
Государственный музей А.С. Пушкина
|
Онлайн путешествие по ночному музею вместе с артистом МХТ им. А.П. Чехова Даниилом Стекловым
|
Онлайн экскурсия
|
17 мая
|
10:00
|
Государственный Эрмитаж
|
Парадная анфилада Зимнего дворца
|
Онлайн экскурсия
|
17:00
|
Государственный музей Владимира Высоцкого
|
Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого
|
Онлайн экскурсия
|
20:00
|
Государственная Третьяковская галерея
|
Музыкальные вечера в зале Врубеля. Филипп Копачевский
|
Онлайн концерт
В программе возможны изменения. Следите за обновлениями раздела и новостями проекта.
Справка:
«Культурный сезон с ОТР» - это гид по интерактивным программам театров, музеев, концертных залов, который помогает сориентироваться в многообразии развлекательного и образовательного контента и ничего не пропустить. Проект стартовал на сайте Общественного телевидения России в день театра - 27 марта и продолжится до окончания периода самоизоляции.
«Культурный сезон с ОТР» - это не просто афиша онлайн событий. Посетитель раздела получает доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем.
#ЛучшеДома вместе с ОТР!