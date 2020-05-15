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«Ночь музеев» на ОТР

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

«Ночь музеев» на ОТР

Каждый год участники акции «Ночь музеев» радуют гостей  авторскими экскурсиями по выставкам, мастер-классами, квестами, концертами, спектаклями, лекциями, встречами с известными людьми. Многие музеи в эту особенную ночь демонстрируют публике уникальные экспонаты из своих фондов, которые редко покидают хранилища.  «Ночь музеев 2020»  не станет исключением, хотя и пройдёт онлайн. Что не пропустить в музейный weekend на нашем сайте расскажет афиша проекта «Культурный сезон с ОТР».

«Ночь музеев» 2020 проводится с 16 по 17 мая. Событие увлечёт не только взрослых, но и детей. Зрителей всех возрастов ожидают увлекательные интерактивные программы, которые точно не дадут заснуть. Однако, на сайте ОТР избранные мероприятия «Ночи музеев» будут доступны и после окончания акции. 

Расписание онлайн показов и трансляций с 16 по 17 мая

16 мая

12:00

Государственный Эрмитаж

«Пушистые стражи Эрмитажа. В гостях у эрмитажных котов»

Детская онлайн программа

14:00

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова

Творчество Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова

онлайн лекция

18:00-00:00

Дом Н.В.Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека

Пространство тайны. 7 загадок Дома Гоголя

Онлайн программа

18:30-21:00

Объединение «Выставочные залы Москвы»

Онлайн-гид по виртуальным музеям мира

Онлайн экскурсия

19:00

Государственный музей Востока

«Красавицы в мире кочевников» (Дочь прекрасной оленихи)

Онлайн лекция

20:00

Государственный Дарвиновский музей

Видеоэкскурсия по закрытым залам с фонариком «Ночь в Дарвиновском музее»

Онлайн экскурсия

21:00

Мемориальный музей космонавтики

«60-ые: наш космический квартирник»: космонавты и представители ракетно-космической отрасли сыграют на гитаре в прямом эфире и споют свои любимые космические песни

Онлайн трансляция

22:00

Государственный музей А.С. Пушкина

Онлайн путешествие по ночному музею  вместе с артистом МХТ им. А.П. Чехова Даниилом Стекловым

Онлайн экскурсия

17 мая

10:00

Государственный Эрмитаж

Парадная анфилада Зимнего дворца

Онлайн экскурсия

17:00

Государственный музей Владимира Высоцкого

Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого

Онлайн экскурсия

20:00

Государственная Третьяковская галерея

Музыкальные вечера в зале Врубеля. Филипп Копачевский

Онлайн концерт

В программе возможны изменения. Следите за обновлениями раздела и новостями проекта.

Справка: 

«Культурный сезон с ОТР» -  это гид по интерактивным программам театров, музеев, концертных залов, который помогает сориентироваться в многообразии развлекательного и образовательного контента и ничего не пропустить. Проект стартовал на сайте Общественного телевидения России в день театра - 27 марта и продолжится до окончания периода самоизоляции.

«Культурный сезон с ОТР» - это не просто афиша онлайн событий. Посетитель раздела получает доступ к трансляциям концертов, показам спектаклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам, спецпроектам с участием любимых актеров и музыкантов. Достаточно кликнуть на интересующий заголовок или видео. Раздел пополняется регулярно и доступен пользователю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Особая гуманитарная миссия проекта - оказать поддержку российским учреждениям культуры и связать их со зрителем. 

#ЛучшеДома вместе с ОТР!

 

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