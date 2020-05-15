Новая эра: лучшие онлайн-концерты

Аргументы Недели → Культура 13+

15 мая 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

фото: соцсети

Пандемия подорвала планы не только обычных граждан, но и звезд. Все концерты отменены. Однако артисты нашли выход из положения.

Клава Кока

Клава Коку подписала контракт с лейбл Black Star в 2015 году. Первые несколько лет певице не удавалось стать популярной. Но в 2019 году в репертуаре Клавы появился хит «Влюблена в МДК», а после «Зая», и Кока вошла в топ.

На своем онлайн-концерте Клава исполнила не только эти хиты, но и другие песни: «Мне пох», «Покинула чат», а также презентовала новый хит «Бабы».

«Би-2»

Группа «Би-2» одна из первых решилась на онлайн-выступление, отменив свой гастрольный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Гостем концерта стал народный артист России Константин Хабенский.

В рамках двухчасового концерта группа исполнила песни из программы тура «NewBest». Рок-шоу они завершили песней «Молитва».

Григорий Лепс

Заслуженный артист России Григорий Лепс на своем онлайн-концерте эксклюзивно спел две песни из нового альбома «Честь имею! Мой первый срок (Высоцкий)» — «Я любил женщин и проказы» и «Татуировка». Всего в первую часть трибьюта вошли 16 песен из репертуара Владимира Высоцкого.

На онлайн-выступлении Григория Лепса прозвучали «Два Колумба», «Это стоит», дуэт с Тимуром Родригезом «Спасибо», «Одежда Между» и «Иди и смотри».

Rauf & Faik

Музыкальный дуэт выстрелил в сети в 2018 году с песней «Я люблю тебя». Песни исполняют двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы. В том же году у братьев вышел новый альбом: туда вошел трек «Детство», благодаря которому Рауф и Фаик взлетели на верхушку чарта.

Братья не стали устраивать помпезных шоу, а просто выложили в сеть онлайн-концерт, снятый на одну камеру, возможно в квартире. Получилось душевно и атмосферно.

За 1.5 часа дуэт исполнил 25 песен, даже дважды «Я любил тебя давно».

Coldplay

Крис Мартин из британской группы, как и многие артисты, отыграл получасовой концерт в прямом эфире Instagram. Запись выступления группа выложила на своей странице под хэштегом #TogetherAtHome

One Republic

К акции #TogetherAtHome присоединилась и группа One Republic. Музыканты вышли в прямой эфир Instagram, где исполнили свои хиты и пообщались с поклонниками.