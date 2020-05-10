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В России не стали запрещать снимать кино

, 19:41 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: АПКиТ

В России не стали запрещать снимать кино
фото: pixabay.com

Роспотребнадзор выступил с рекомендациями, как осуществлять съемки кино и сериалов. Об этом сообщила Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Организация опубликовала полный текст. Запрета на съемки фильмов в нем нет.

Рекомендации стали ответом на запрос продюсеров. Он был направлен в Роспотребнадзор еще 27 апреля. Теперь ассоциация получила ответ из федеральной службы по защите прав потребителей. В нем содержатся рекомендации по организации съемочного процесса.

Документ состоит из 26 пунктов. Продюсерам рекомендуется измерять температуру у съемочной группы. А за двое суток до начала съемок рекомендуется провести лабораторные исследования.

Полный текст содержится в файле, который опубликован на сайте ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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