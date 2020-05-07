Умерла актриса Татьяна Паркина

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7 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Российская актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в среду, 6 мая.

«6 мая 2020 … после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Татьяна Алексеевна Паркина … Отдельной страницей в творчестве Татьяны Паркиной навсегда останется роль Марты в фильме «Не могу сказать прощай» режиссера Б. Дурова», - говорится в заявлении организации.

Коллеги отметили, что Паркина навсегда останется в их памяти «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности».

Отмечается, что она с самого раннего детства занималась сольным вокалом, навыки которого ей пригодились при поступлении во ВГИК.

Татьяна Паркина известна по фильмам «Красное и черное», «Зависть богов», «Ты иногда вспоминай» и «Не могу сказать прощай».