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Актер Петр Красилов болен, ждет результатов теста на коронавирус

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Петр Красилов болен, ждет результатов теста на коронавирус
фото: соцсети, Петр Красилов

У звезды сериалов «Не родись красивой» и «Бедная Настя» Петра Красилова заподозрили коронавирус. Болезнь у актера проходит в легкой форме, поэтому Красилова не госпитализировали.

В клинике ему провели компьютерную томографию легких и другие исследования. «Не могу вам сказать ни да, ни нет. Потому что анализ взяли только вчера. Результаты еще не пришли. А так у меня пневмония», — сообщил Петр Красилов.

Известная эстрадная певица Надежда Бабкина рассказала, что ситуация с болезнью заставила ее о многом задуматься. По ее словам, теперь она смотрит на свою жизнь другими глазами и планирует многое обдумать.

НС

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