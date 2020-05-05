Мужскому братству «Каприччио» — 30 лет!

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5 мая 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Третьего мая отмечает 30-летие Красноярский филармонический хор мальчиков и юношей «Каприччио» — лауреат международных конкурсов, единственный в Сибири и на Дальнем Востоке художественный коллектив такого рода.

Хор мальчиков и юношей при Красноярской краевой филармонии появился по инициативе Геннадия Рукши, руководившего в то время Управлением культуры администрации края. Однажды, находясь в командировке в Екатеринбурге, Геннадий Леонидович услышал капеллу мальчиков и загорелся идеей создать подобный хор в Красноярском крае.

Основатель и первый главный дирижёр «Каприччио» заслуженный работник культуры РФ Михаил Тимофеев бессменно руководил коллективом в течение 17 лет. Музыкально-теоретические дисциплины в те годы в хоре вела замечательный педагог, музыковед Ольга Тимофеева, выпускница Ленинградской консерватории. В 1996 году хормейстером коллектива стала выпускница Красноярского института искусств Ольга Андронова, а в 2007 году она возглавила «Каприччио».

В настоящее время в хоре более 100 мальчиков и юношей. В его репертуаре – произведения старинных мастеров эпохи Возрождения, духовная музыка русских и зарубежных классиков, а также песни народов мира и джазовые композиции. Особое внимание уделяется хоровой классике – русской и зарубежной, что позволяет воспитать уважение к традициям академического хорового пения.

«Сейчас с ребятами работает талантливая и сплочённая команда: самоотверженные, энергичные педагоги Евгения Дульцева и Ольга Федченко, концертмейстеры-виртуозы Лариса Юшкова и Оксана Архипова. Незаменимый помощник — администратор Надежда Архипова. Она освобождает наши умы от земной рутины, чтобы мы могли спокойно заниматься музыкой», – отмечает художественный руководитель коллектива Ольга Андронова.

За 30 лет сменилось не одно поколение хористов. Некоторые из выпускников и по сей день сохраняют преданность поющему мужскому братству. Коллектив ведёт активную концертную деятельность, он любим и почитаем в городе, известен далеко за его пределами. Юным хористам рукоплескали во многих городах России и зарубежья: творческая жизнь хора насыщена поездками на фестивали и конкурсы, где «Каприччио» оттачивает своё профессиональное мастерство и обменивается опытом с другими коллективами. Австрия и Германия, Китай и Япония, Мальта и Франция, Россия, Абхазия, Казахстан — отовсюду Хор мальчиков приезжает с победами. Коллектив принимает участие в Покровском и Суриковском фестивалях; в торжествах, посвящённых юбилею края; в церемониях открытия международных спортивных турниров и в других важных мероприятиях. Два солиста — Андрей Марычев и Валентин Ризберг — в составе сводного Детского хора России выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Сейчас лучшие солисты «Каприччио» продолжают участвовать в проектах тысячного Детского хора России — ежегодно выступают в Государственном Кремлевском Дворце, в концертных программах Международного детского центра «Артек».

За свою тридцатилетнюю историю «Каприччио» дал более тысячи концертов. Обычно выступления проходят дважды в месяц. В хоре несколько составов. Среди них самый очаровательный и непосредственный — младший хор, где поют дети с 5 лет, а с 9-летнего возраста мальчики переходят в концертную группу хора. Кроме того, на репетициях хористы постигают музыкальную грамоту, изучают хоровую литературу. В хоре развиваются музыкальные способности детей, тренируются их вокальные и исполнительские навыки.

Многие солисты становятся дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов вокалистов. Например, Егор Суслов пел в «Каприччио» с пяти лет, и даже в этом возрасте у него прослушивался необычайно низкий тембр голоса. В 2008 году он поступил в СФУ на специальность, связанную с международной экономикой. Однако любовь к пению оказалась сильнее: юноша уехал в Санкт-Петербург, где был принят басом-профундо в состав Академической Санкт-Петербургской государственной капеллы под управлением народного артиста РФ, лауреата государственной премии России Владислава Чернушенко.

Более пятнадцати выпускников хора так или иначе связали свою жизнь с музыкой. В их числе Евгений Дудник (работает в новосибирском Театре оперы и балета), Андрей Андрейчик закончил музыкальную академию в Канаде и уже много лет поёт в оперных спектаклях, Алексей Перепрыгин, Алексей Погребной, и Дмитрий Архипов поют в хоре Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Антон Тимошин, Евгений Черных, Павел Соломатов и Дмитрий Архипов сегодня составляют костяк ансамбля ГУ МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея»; Илья Кулаков в прошлом году окончил Институт музыки Санкт-Петербургского РГПУ имени А.И. Герцена по специальности «Вокал» и сейчас работает в ансамбле «Рождество». Этот список можно продолжать. Сегодня продолжают обучение музыке Оганэс Сафарян, Александр Котляров, Андрей Марычев.

Конечно, далеко не все выпускники стали профессиональными музыкантами — главное в другом: прикоснувшись к хоровому пению, они сохранили прекрасные воспоминания от общения с единомышленниками, о трудных, но таких увлекательных гастролях, выступлениях на фестивалях, концертах и конкурсах, о тех годах, которые прошли в красноярском хоре мальчиков и юношей «Каприччио».