Мультфильмы, которые научат вас и ваших детей самым важным в жизни вещам

Аргументы Недели → Культура 13+

2 мая 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Эта подборка не только для того, чтобы скрасить ваш вечер. Все мультфильмы в списке нужно смотреть вместе с детьми, а потом говорить об этом. Вынести что-то важное и стоящее получится в любом возрасте.

1. Коралина в Стране Кошмаров, 2008, США | 6+

«Бойтесь своих желаний» – так звучит слоган мультфильма, который в оригинале называется куда проще, чем в русской адаптации: «Коралина».

Спойлеров тут не будет, но мы настоятельно рекомендуем обращать внимания на каждую, даже мельчайшую деталь, при просмотре. О некоторых даже расскажем. Поверьте, вы взглянете на картину совсем другими глазами.

Итак, сюжет вертится вокруг маленькой девочки Коралины, которая попадает в другой мир, скрытой за секретной дверцей. Там у нее есть «другая мама» и «другой папа», которые делают все, что она пожелает, а мир играет яркими красками. Для «других» родителей она становится центром мира, чего и хочет в реальной жизни. Серой и скучной, надо заметить.

Теперь расставим акценты: весь реальный мир, который мы видим в мультфильме, показан нам именно от лица Каролины, поэтому он такой мрачный и тусклый. Эта реальность совсем не объективна, но так происходящее воспринимает маленькая девочка, чьи родители «променяли» её на работу. И тут встает главная проблема – то, ради чего все это, собственно, и было снято: в глазах детей все преувеличено, а когда родители зарываются с головой в свои дела, даже если это временно, им кажется, что те забыли о них напрочь. Задача любящих мам и пап грамотно разъяснить, что ребенка любят, несмотря на то, что иногда взрослым нужно заниматься своими делами. Самим же родителям здесь нужно увидеть то, как они губят детей своим невниманием, заставляя мечтать о чем-то большем.

Помимо этого, в финале вам покажут, что мир, в котором все хорошо – не может быть хорошим. Хорошие вещи так прекрасны, потому что есть много плохих вещей, а дети научатся ценить то, что имеют. В идеале отношение к родителям у ребенка изменится, он научится эмпатии, терпимости и поймет: не все то золото, что блестит.

К слову, в самом начале мультфильма нам покажут, как нельзя вести себя с детьми ни в коем случае. Если увидели в этом себя – у нас плохие новости. Меняйте восприятие ребенка, иногда вы не видите, но он предоставлен самому себе. И нет, обеспечить детей материально – не самое лучшее, что можно сделать для них.

2. Маленький принц, 2015, Франция | 6+

Этот мультфильм не перепевает историю знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери целиком и полностью, но хуже от этого совершенно не становится. Экранизация «Маленького принца» передает дух книги таким, каким его хотел показать автор. От этого картина становится еще более привлекательной. А мы понимаем, что мир существует не для того, чтобы владеть им, вы это почувствуете. И осознаете, как важно принять и освободить своего внутреннего ребенка, чтобы быть по настоящему счастливым.

– Он безнадёжен…

– Нет, я полон надежд.

Так говорит принц после того, как находит потерянную с возрастом гармонию. Прежде всего с собой. Найти так же, как ищет главная героиня мультфильма – маленькая девочка, живущая со строгой матерью, расписавшей план на её жизнь вплоть до минут. Тема отнятого у детей детства здесь слишком остра и многим ударит по больному. Тем не менее, важно осознать, что никакой другой версии вашей жизни, кроме той, которую надо выбрать самому, нет.

И, конечно, здесь будет история любви, одиночества и самой настоящей дружбы. Приправлено все это потрясающей анимацией и проникновенными историями героев. Мы гарантируем, в финале станет ясно, что «зорко одно лишь сердце», а главного глазами не увидишь.

3. Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя, 2012, Франция | 0+

Торжество дружбы и творчества, отказ от пережитков прошлого и искренность – все это нам покажут на примере истории медведя Эрнеста и мышки Селестины. Наверное, это один из самых душевных мультфильмов нашего времени. Столько трогательного света вряд ли удастся найти где-нибудь еще.

Мультфильм является экранизацией книги о мышке и медведе, которые живут в разных мирах, где принято ненавидеть друг друга. Но Эрнест и Селестина подружились и доказали всем обратное. Никаких условностей и предрассудков. Не этому ли мы должны учить детей и учиться сами?

Главные герои меняются постоянно, они идут навстречу незнакомому, страшась и пугаясь, но находят в этом свет. Кстати, рисовка передает обстановку просто невероятно. Мы видим все мазки красок, а герои по-настоящему оживают под кистью художника. Этот мультфильм – синоним слову «тепло».

Родителям, кстати, стоит обратить внимание на проблемы запугивания детей и особенности существования в мире полном стереотипов и отказа слышать и слушать. Все это, конечно, между строк. Учитесь обращать внимание на детали. И любите своих детей.