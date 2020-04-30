Оперная певица Касьян переболела коронавирусом: это были самые страшные 10 дней моей жизни

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30 апреля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Regnum

damasvetlanakasyan.com, Светлана Касьян

Российская оперная певица Светлана Касьян и все её родные переболели коронавирусом: "врачи – герои, они реально спасают пациентов, несмотря на то, что пока не знают наверняка, чем лечить".

Как рассказала певица, она заболела еще в конце марта, все началось с сильного кашля и неважного самочувствия, Поэтому Касьян решила отменить все выступления. Светлана была госпитализирована с диагнозом "двухсторонняя пневмония". По ее словам, "произошло поражение практически всех сегментов".

"У меня на протяжении 8-10 дней такой кризис был, что подключились боли в животе, организм не принимал этих сильных препаратов, которыми нас лечили. Несколько раз врачи меняли терапию, потому что ничего не помогало, температура не сбивалась, не наступало никакого улучшения", –вспоминает Светлана. Было дело, что она даже упала без сознания, когда хотела пройти в ванную, врачи всю ночь пытались привести ее в чувства: "Давление было 65 — 70 — 40, и не поднималось выше, и все показатели были практически как у мертвеца. Это очень серьезный и страшный вирус".

При этом ее муж перенес заболевание довольно легко: хорошее самочувствие, лёгкое покашливание.

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