Харрисон Форд, управляя самолетом, чуть не устроил авиакатастрофу

Популярный американский актер Харрисон Форд спровоцировал в аэропорту на юге Калифорнии опасный инцидент, который мог окончиться авиакатастрофой. Он находился за штурвалом одномоторного самолета Aviat Husky.
Самолет актера выехал 24 апреля на взлетно-посадочную полосу аэропорта Хоторн в округе Лос-Анджелес, когда другой самолет совершал посадку. По словам Форда, он неверно истолковал инструкцию диспетчерской службы, сообщила телекомпания CNN. К счастью, никто не пострадал, самолеты разминулись на 1 километр. Актер признал свою ошибку и извинился.
Харрисону Форду уже 77, но в это невозможно поверить. Знаменитый актёр не только продолжает сниматься, но и активно участвует в общественной жизни, а также занимается благотворительностью. Александр Невский побеседовал со знаменитым актером.