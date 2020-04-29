Харрисон Форд, управляя самолетом, чуть не устроил авиакатастрофу

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29 апреля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Nadezhda Markalova/Russian Look, Харрисон Форд

Популярный американский актер Харрисон Форд спровоцировал в аэропорту на юге Калифорнии опасный инцидент, который мог окончиться авиакатастрофой. Он находился за штурвалом одномоторного самолета Aviat Husky.

Самолет актера выехал 24 апреля на взлетно-посадочную полосу аэропорта Хоторн в округе Лос-Анджелес, когда другой самолет совершал посадку. По словам Форда, он неверно истолковал инструкцию диспетчерской службы, сообщила телекомпания CNN. К счастью, никто не пострадал, самолеты разминулись на 1 километр. Актер признал свою ошибку и извинился.

Харрисону Форду уже 77, но в это невозможно поверить. Знаменитый актёр не только продолжает сниматься, но и активно участвует в общественной жизни, а также занимается благотворительностью. Александр Невский побеседовал со знаменитым актером.