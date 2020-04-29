Актриса Раиса Рязанова призналась, что от нее «убегали» все мужчины после развода

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29 апреля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Раиса Рязанова , Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Актриса Раиса Рязанова рассказала, почему за всю жизнь ей так и не удалось создать счастливую семью. Известно, что Народная артистка РФ развелась со своими единственным мужем актером Юрием Перовым много лет назад.

«У меня после разрыва с Юрой не получалось создать семью. От меня почему-то все мужчины убегали. Кричали мне всегда вслед: «Да ну тебя»», - поделилась Рязанова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Актриса вспомнила, как экс-супруг позвонил ей через десять лет после развода и сказал: «Я что должен был тогда при расставании приползти к тебе с шампанским и букетом цветов?», на что она про себя подумала: «А почему бы и нет». Рязанова отметила, что в браке они почти не ругались.

Сам Перов женился только через 10 лет после расставания с актрисой. У пары был совестный сын Данила, который ушел из жизни в январе 2020 года.