О чём поют звёзды со своих балконов во время коронавируса

Аргументы Недели → Культура 13+

29 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Богатый внутренний мир, часто осмеиваемый в современном обществе как ненужный атавизм, в условиях самоизоляции оказался жизненной необходимостью. Когда выйти во внешний мир нельзя, остаётся путешествовать внутри себя – и горе тем, кому путешествовать негде. Растягивать наше эмоциональноинтеллектуальное нутро призваны прежде всего люди искусства, и первыми на текущую ситуацию отозвались в Интернете музыканты, авторы-исполнители, благо песня – жанр краткий и ёмкий.



Происходящее вызвало к жизни то, чего уже давненько не случалось между заметными представителями русского рока, – песенный диалог. В стране заговорили про обнуление – и, кажется, получили обнуление всего. Накаркали, скажет кто-нибудь, но не Кинчев, ведь его вера исключает суеверия. В ходе онлайн-концерта Константин произнёс: «Нас загоняют в цифровой концлагерь. Хотят всё знать про нас. Суки». Так и заканчивается новая песня: «Слежу за трендом весь мир под ноль оцифровать». И не просто заканчивается, а обрывается: должен прозвучать припев, но нет. Всё, конец? Последние времена? Может быть, но Кинчев спокоен: для него за последними временами следует Второе пришествие Христа.



О том, как другие музыканты поддержали этот карантинный марафон читайте в свежем номере "Аргументов недели".



