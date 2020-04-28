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Раиса Рязанова не сдержала слез, вспомнив умершего в 51 год сына

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Раиса Рязанова не сдержала слез, вспомнив умершего в 51 год сына
Раиса Рязанова, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Знаменитая актриса, звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова в ходе телепередачи не смогла сдержать слез, вспомнив своего единственного сына Данилу Перова, умершего несколько месяцев назад.

В рамках программы "Судьба человека" Раиса Рязанова, потерявшая 51-летнего сына, призналась, что ей очень тяжело. По словам актрисы, иногда на нее наваливается невообразимая тоска, с которой приходится жить. Женщина заметила, что такая боль не забывается.

Раиса Рязанова добавила, что все члены ее семьи потрясены случившимся. Вдова Данилы, по словам звезды, "рыдает", а их сын "держится".

ЕТ

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