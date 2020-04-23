Светлана Немоляева рассказала о жизни в самоизоляции

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23 апреля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press, Светлана Немоляева

Прима театра имени Маяковского, народная артистка РФ Светлана Немоляева, недавно отметившая 83-летие, счастлива, что справила день рождения за городом на своей даче с семьей.

В самоизоляции с актрисой сейчас сын с невесткой и внучка. Неподалеку живет брат. Немоляева очень довольна невесткой Алиной, которая ей во всем помогает. Как отзывается о ней актриса, у Алины "дивный характер, изумительный! Она и веселая, и неожиданная, а еще ироничная и очень добрая".

Как только началась эта непростая ситуация с коронавирусом, их собрал на даче сын Светланы Немоляевой, Александр Александрович Лазарев, который сейчас строго следит за тем, чтобы семья не нарушала требования самоизоляции. По словам Светланы Владимировны, вокруг дачи лес, все постоянно на свежем воздухе, члены ее семьи развлекают друг друга и стараются не огорчать.

Светлана Немоляева начала сниматься в кино рано. Известность она получила уже в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в фильме «Евгений Онегин». Популярность ей принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и «Небеса обетованные» (1991). На сцене театра сыграла главные роли более чем в 50 спектаклях