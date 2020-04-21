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Аргументы Недели → Культура 13+
Ушел из жизни заболевший коронавирусом режиссер Иван Щеголев
21 апреля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Союз кинематографистов России
Аргументы Недели → Культура 13+
21 апреля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Союз кинематографистов России
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Алексей Надёжин
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