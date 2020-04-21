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Ушел из жизни заболевший коронавирусом режиссер Иван Щеголев

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Союз кинематографистов России

Ушел из жизни заболевший коронавирусом режиссер Иван Щеголев
камера, pixabay.com
Российский режиссер Иван Щеголев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, скончался. В пресс-службе Союза кинематографистов во вторник, 21 апреля, уточнили, что мужчине было 59 лет.
 
В сообщении Союза кинематографистов уточняется, что за свою профессиональную карьеру Иван Щеголев успел сделать немало. Подчеркивается, что он много работал не только в кино, но и на телевидении, а также планировал воплотить в жизнь ряд интересных проектов.
 
Продюсер сериала "Морозова", режиссером которого являлся Щеголев, Ефим Любинский заявил, что состояние его коллеги в последнее время было крайне тяжелым. "Вирус – что тут еще скажешь", – добавил он.
 
Напомним, Иван Щеголев был режиссером следующих проектов: "Лекарь", "Американский дедушка", "Кошмар на улице Цветочная", "Мытари", "Последняя мишень", "Кулагин и партнеры" и многих других.
 
 
 
 
 
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Публикация от Александр Пугачев (@pugachevalexandr)21 Апр 2020 в 3:31 PDT

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