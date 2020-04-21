Ушел из жизни заболевший коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Российский режиссер Иван Щеголев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, скончался. В пресс-службе Союза кинематографистов во вторник, 21 апреля, уточнили, что мужчине было 59 лет.

В сообщении Союза кинематографистов уточняется, что за свою профессиональную карьеру Иван Щеголев успел сделать немало. Подчеркивается, что он много работал не только в кино, но и на телевидении, а также планировал воплотить в жизнь ряд интересных проектов.

Продюсер сериала "Морозова", режиссером которого являлся Щеголев, Ефим Любинский заявил , что состояние его коллеги в последнее время было крайне тяжелым. " Вирус – что тут еще скажешь", – добавил он.

Напомним, Иван Щеголев был режиссером следующих проектов: "Лекарь", "Американский дедушка", "Кошмар на улице Цветочная", "Мытари", "Последняя мишень", "Кулагин и партнеры" и многих других.