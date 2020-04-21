Историка моды Александра Васильева выписали из больницы

Во вторник, 21 апреля, стало известно, что знаменитый историк моды, телеведущий Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке. Ранее у него выявили двустороннее воспаление легких.

Александр Васильев сегодня в беседе с РИА "Новости" заявил, что его уже выписали из медицинского учреждения. Историк моды добавил, что в настоящий момент он находится дома.