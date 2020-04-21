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Историка моды Александра Васильева выписали из больницы

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Историка моды Александра Васильева выписали из больницы
Александр Васильев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Во вторник, 21 апреля, стало известно, что знаменитый историк моды, телеведущий Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке. Ранее у него выявили двустороннее воспаление легких.
 
Александр Васильев сегодня в беседе с РИА "Новости" заявил, что его уже выписали из медицинского учреждения. Историк моды добавил, что в настоящий момент он находится дома.
 
Напомним, после госпитализации телеведущему провели два теста на коронавирус нового типа, которые оказались отрицательными. Накануне Васильев сообщил журналистам, что его скоро отпустят из больницы.
ЕТ

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