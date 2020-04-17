Ушла из жизни актриса из фильма

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17 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Театр Ермоловой

актриса Евгения Уралова, Archive Sovexportfilm/Russian Look

Сегодня стало известно о кончине актрисы Евгении Ураловой. Соответствующую информацию днем в пятницу, 17 апреля, предоставили в театре Ермоловой, где артистка служила на протяжении многих лет.

Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

"Ее имя навсегда останется в истории русского искусства, Ермоловского театра, в нашей памяти, в наших сердцах", – подчеркнули в театре.

Уралова прославилась в 1966 году, после того, как сыграла в картине Марлена Хуциева "Июльский дождь". После этого актриса начала много сниматься в кино, в частности исполнила запоминающиеся роли в фильмах "Аты-баты, шли солдаты...", "Месяц в деревне" и других.