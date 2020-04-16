Режиссер Александр Радов умер от коронавируса

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16 апреля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: фейсбук Академии российского телевидения

Друг семьи, режиссер Наталья Гугуева, сообщила в фейсбуке, что неделю назад Александр Радов попал в больницу с диагнозом пневмония на фоне заражения коронавирусом. Сегодня на 80-м году жизни он умер.

"Саша победил саму коронавирусную пневмонию. Но эта "корона" настолько коварна, что вирус начинает действовать в организме уже и после видимой "победы" над ним, - написалаГугуева.

"Это имя хорошо известно в кругах документалистов и на телевидении. А фильмы, в создании которых Александр Георгиевич принимал участие, видели, запомнили и полюбили миллионы зрителей", - пишет телеканал "Россия-Культура".

Фильмы Радова постоянно были в эфире канала "Россия-Культура". Работая над лентами из цикла "Больше, чем любовь", режиссер не приписывал себе авторства, а повторял простую "формулу любви": "Будь необходим тому, кто необходим тебе".

Также Радов был продюсером фильмов для каналов РТР, "Россия" и "Культура": "Облако", "Армия и страна", "Право на жизнь", "Вид на жительство", "Лягушка в молоке".