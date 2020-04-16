Мединский рассказал, почему для Черчилля было важно первыми добраться до Берлина

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль до последнего стремился дойти до Берлина раньше, чем советская армия.
Экс-министр культуры РФ рассказал, что вплоть до апреля 1945 года Черчилль настаивал на необходимости англо-американским войскам взять первыми Берлин. По его словам, в противном случае «не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто бы они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу?». Это вопрос Черчилль обсуждал в переписке с Рузвельтом. Однако, как всем известно, первыми до столицы Германии добрались именно советские солдаты.