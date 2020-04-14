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Борис Грачевский показал фото новорожденного наследника после выписки из роддома

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Грачевский показал фото новорожденного наследника после выписки из роддома
фото: Борис Грачевский c супругой Екатериной, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский режиссер и создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский  поделился с поклонниками снимками молодой жены Екатерины Белоцерковской с наворождённым сыном на руках после выписки из роддома.

«Вот мы и дома! Сынок - Филипп! Добро пожаловать!» - подписал фотографии новоиспеченный отец.

На фотографиях можно увидеть счастливого Грачевского с наследником на руках, праздничную атмосферу во время выписки и оформленную к приезду супруги детскую, где большими золотыми буквами написано «Filipp».

Напомним, что режиссер стал отцом в четвертый раз. С первой женой Грачевский прожил более 30-ти лет, у них есть совместные дети - сын и дочь, а от второго брака с актрисой Анной Панасенко у знаменитости – 7-летняя дочь Василиса.

 
 
 
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Публикация от Boris Grachevskiy (@boris_grachevsky_)13 Апр 2020 в 12:13 PDT

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