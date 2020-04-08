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Кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный режиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский стал папой в 71 год. Молодая супруга сегодня, 8 апреля, родила ему сына. Счастливый отец опубликовал фотографии, сделанные в роддоме.

"Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!" - прокомментировал фото режиссер. Сына назвали Филиппом.

Для Грачевского это четвертый ребенок. В браке с первой женой Галиной у него родились дочь и сын, вторая жена Анна Панасенко подарила ему дочь.

Екатерина Белоцерковская, которой 34 года, и Борис Грачевский живут в браке с 2016 года. 

 

 
 
 
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Публикация от Boris Grachevskiy (@boris_grachevsky_)8 Апр 2020 в 6:13 PDT

 
 
 
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Публикация от Boris Grachevskiy (@boris_grachevsky_)8 Апр 2020 в 10:16 PDT

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