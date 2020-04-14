Продюсер Гвердцители объяснил, заразилась ли певица коронавирусом в Большом театре

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14 апреля 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Тамара Гвердцители, АГН Москва/globallookpress.com

Продюсер Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певицы после концерта в Большом театре. По его словам, тест на коронавирус нового типа ему и его подопечной провели еще до начала мероприятия.

«Они проверили 920 человек ДО мероприятия … Под тысячу человек проверили, из них обнаружили 24 зараженных. Они, разумеется, остались дома – лечиться, а мы пошли на концерт», - пояснил он.

Кроме того, Пудовкин отметил, что они с певицей не будут проходить повторный тест на коронавирус. Он добавил, что организаторы все продумали от трансфера артистов до выхода на сцену – был специальный коридор, который вел на сцену.

«Тамара вышла одна, ни с кем не пересекаясь, спела и так же ушла», - добавил он.

Сама Гвердцители объяснила, что выступать в период пандемии было рискованно, но поблагодарить, таким образом, всех, кто сейчас работает на передовой и борется с инфекцией было необходимо.

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что в учреждении выявлено 34 зараженных, все отправлена на карантин.