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Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным специалистам

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным специалистам
певец Аль Бано, Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency
Знаменитый итальянский певец и актер Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, выразил благодарность российским военным специалистам за их вклад в борьбу с короновирусной инфекцией.
 
Телемост с Аль Бано прошел в актовом зале гостиницы "Сан-Марко" в итальянском городе Бергамо, где в настоящий момент размещены российские военнослужащие, помогающие итальянцам в борьбе с коронавирусом нового типа.
 
Певец поблагодарил специалистов из России за все, что они уже сделали и продолжают делать для итальянского народа. Аль Бано подчеркнул, что его страна "никогда не забудет этот жест".
ЕТ

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