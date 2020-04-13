Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным специалистам

Знаменитый итальянский певец и актер Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, выразил благодарность российским военным специалистам за их вклад в борьбу с короновирусной инфекцией.

Телемост с Аль Бано прошел в актовом зале гостиницы "Сан-Марко" в итальянском городе Бергамо, где в настоящий момент размещены российские военнослужащие, помогающие итальянцам в борьбе с коронавирусом нового типа.