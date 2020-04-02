Открытый Всероссийский патриотический семейный фестиваль

Аргументы Недели → Культура 13+

2 апреля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

argumenti.ru

Продолжается заочный этап патриотического фестиваля «Живая память». Цель Фестиваля – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание молодежи в духе патриотизма через искусство, посвященное военной тематике. Художественный руководитель Фестиваля - председатель жюри, Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой.

Конкурс Фестиваля является отрытым и даёт возможность для творческой реализации профессиональных, самодеятельных, семейных коллективов, авторов и исполнителей, юных талантов из разных регионов Российской Федерации.

На сайт фестиваля живаяпамять75.рф/ поступили заявки от творческих коллективов и исполнителей из Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Курской, Ульяновской и Тульской областей, Москвы и Московской области, а так же из Республики Абхазия. Наибольшее количество заявок подано в номинациях «Исполнитель» и «Сценическая композиция».

Прием заявок продолжается до 13 апреля 2020 года.

Профессиональное жюри конкурса отберёт лучших претендентов, которые будут приглашены в Москву на финальные мероприятия Фестиваля. Помимо работы профессионального жюри, будет организовано открытое зрительское голосование – «Народное жюри».

Список участников очного этапа конкурса (финала конкурса) будет опубликован на сайте живаяпамять75.рф/не позднее 17 апреля 2020 года.

Финал конкурса будет проходить в Москве в Музее Победы.

Творческим подарком для участников Фестиваля станет моноспектакль Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!».

Дополнительная информация о Фестивале «Живая память», условиях подачи заявок – на сайте живаяпамять75.рф/, в социальных сетях:

vk.com/club193274848, facebook.com/groups/576900246504400/

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор – АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура».