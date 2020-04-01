Для южноуральцев запущен онлайн-показ областных спектаклей

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1 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Жители региона, не выходя из дома, могут стать зрителями спектаклей и концертов, а также премьерных показов челябинских театров. Все, что от них требуется, — это зайти на сайт 1obl.tv и найти раздел «Online-театр».

Как пояснил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, в первую очередь были отобраны архивные материалы с театральными постановками, после театры выбрали спектакли, которые можно показать жителям области с помощью телевизионной или онлайн-трансляции.

В числе участников проекта – Новый художественный театр, Камерный театр, театр оперы и балета имени М.И. Глинки, театр драмы имени Наума Орлова, филармония, Молодежный театр, театр кукол имени В. Вольховского и центр искусств «Театр + Кино» («Манекен»).

Организаторы рассчитывают каждый вечер показывать в онлайн-кинотеатре по два спектакля. Днем для маленьких зрителей актеры всех челябинских театров читают художественную литературу и сказки.

Работу онлайн-кинотеатр начал с постановки драмтеатра «Девочки с Васильевского острова». В миниспектакле помимо исторических фактов и данных статистики представлены воспоминания свидетелей войны, стихи и отрывки из художественных произведений.

Расписание всех трансляций размещено на сайте 1obl.tv в разделе «Online-театр».