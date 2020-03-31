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Образовательный проект БрON Air театра на Малой Бронной

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Образовательный проект БрON Air театра на Малой Бронной

Театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса запустили online-проект БрON Air. Зрителей ждут лекции ведущих театроведов и историков театра, а также беседы и online-встречи на актуальные темы современного искусства. Лекции будут проводиться в прямом эфире на социальных платформах театра, а также будут доступны в записи на нашем Youtube-канале.

Расписание образовательного проекта театр на Малой Бронной: 

30 марта - 20:00. - Лекция профессора РАТИ, Алексея Бартошевича «Питер Брук. Его жизнь в искусстве». К 95-летию со дня рождения.

31 марта – 20:00 - Прямой эфир! Лекция театроведа, музыкального критика, поэта, либреттиста, переводчика Алексея Парина «Звук превращается в образ: оперные режиссеры».

1 апреля - 20:00 - Прямой эфир. Вечер.

2 апреля - 20:00 - прямой эфир! Лекция театроведа, театрального критика Аллы Шендеровой «Поэт, драматург и режиссер Евгений Харитонов (1941-1981). Как он перевернул литературу и что у него общего с Робертом Уилсоном».

3 апреля – 20:00 - Прямой эфир! Лекция Алексея Парина «Кому нужен либретист - композитору или публике?»
22:00 - прямой эфир! 

4 апреля - 22:00 - Прямой эфир! Вечер. 

5 апреля - 20:00 - прямой эфир! Наташа Исаева «Антонен Арто: чёрная страсть чумного заражения. В поисках «двойника» театра».

Оставайтесь на связи с театром на Малой Бронной.

ГА

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