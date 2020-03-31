Губернский ждет своих зрителей

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31 марта 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Московский Губернский театр на YouTube канале театра и на официальном сайте осуществляет показы видеоверсий и он-лайн трансляции спектаклей. Согласно репертуару, театр показывает спектакли - в тот же день и в тот же час, когда они должны были состояться. Видеозапись каждого спектакля доступна в течение суток (по московскому времени).

Театр уже показал записи спектаклей «Веселый солдат», «Книга джунглей. Маугли», «Энергичные люди», «Нашла коса на камень», а спектакль «Скамейка» был показан в он-лайн тарнсляции. Ближайший показ состоится завтра 31 марта – театр представит киноверсию спектакля «Сирано де Бержерак» с участием Сергея Безрукова, Карины Андоленко, Антона Хабарова, Антона Соколова, Александра Тютина и др. А 4 апреля запланирован показ спектакля Сергея Безрукова "Высоцкий. Рождение легенды".

Смотрите спектакли он-лайн и следите за нашими он-лайн проектами на сайте и в официальных аккаунтах театра:

Инстаграм: @teatr_mgt

Фейсбук: https://www.facebook.com/gubernsky.teatr

Вконтакте: http://vk.com/public54010268

YouTube: www.youtube.com/user/GubernskyTeatr

