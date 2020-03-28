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Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного с коронавирусом Лещенко

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного с коронавирусом Лещенко
Лев Лещенко, Anatoly Lomohov/Russian Look
Юморист Владимир Винокур в субботу, 28 марта, рассказал о состоянии своего друга – певца Льва Лещенко. Ранее сообщалось, что у артиста выявили пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа.
 
Винокур сообщил, что состояние Лещенко улучшилось, вследствие чего его вернули в палату к супруге Ирине, которая также была госпитализирована.
 
 
По словам юмориста, Лев Валерьянович в настоящий момент идет на поправку. "Жду, когда выпишут уже его", – подчеркнул Владимир Винокур.
 
Ранее композитор Игорь Крутой сообщил, что Льва Лещенко было решено перевести из реанимации в обычную палату. 
ЕТ

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