Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного с коронавирусом Лещенко

Юморист Владимир Винокур в субботу, 28 марта, рассказал о состоянии своего друга – певца Льва Лещенко. Ранее сообщалось, что у артиста выявили пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа.

Винокур сообщил, что состояние Лещенко улучшилось, вследствие чего его вернули в палату к супруге Ирине, которая также была госпитализирована.