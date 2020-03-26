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Впадаем в детство: подборка мультфильмов для домашнего просмотра

, 16:46 [ «Аргументы Недели», ]

Впадаем в детство: подборка мультфильмов для домашнего просмотра
любимые мультфильмы

В 2019 году помимо оскароносных лент вышли замечательные мультфильмы. Если у вас есть дети или ребенок живет внутри вас, то это прекрасная возможность насладиться хитами прошлого года. Самые популярные ленты последних лет получили свое продолжение. Ниже – список самых успешных проектов прошедшего года от студий студии Disney и Illumination.

 

Как приручить дракона 3

Третья часть истории о дружбе и путешествиях Иккинга и его верного дракона Беззубика. В новой части герои встречают охотника на драконов, целью которого стало истребление всех живущих драконов на острове. Иккинг решает их спасти и отправляется на поиски ранее неизведанных территорий. В этом фильме появляется новый антагонист – охотник на драконов Гриммель.

Холодная сердцем 2

Сиквел популярного анимационного мюзикла 2013 года. В новой картине старшая сестра Эльза начинает слышать таинственный голос, который заставляет ее разбудить духов Зачарованного леса. Эльза узнает, что ее дедушка пытался навредить жителям этого леса, а родители хотели помешать ему. Поэтому они и пропали на корабле несколько лет назад. Девушка решает разгадать тайны своей семьи. Она передает правление королевством сестре Анне и отправляется на поиски правды.

Картина собрала восторженные отзывы зрителей, однако она оказалась слабее первой части. На премии «Оскар» в 2020 году мультфильм заработал лишь одну номинацию.

История игрушек 4

Первый мультфильм серии вышел еще в 1995 году и с тех пор завоевал любовь фанатов на долгие годы. История разворачивается вокруг мальчика по имени Энди Дэвис и его оживших игрушек: астрорейнджера Базза Лайтера, ковбоя Вуди и других.

Главным персонажем четвертой части становится игрушка по имени Вилкинс. Новая хозяйка игрушек Бонни и ее семья отправляются в дорожное путешествие, и девочка решает взять их с собой. Но по пути Вилкинс падает из окна машины. Базз и Вуди решают во что бы то ни стало спасти своего друга, чтобы Бонни ни о чем не догадалась. Премьера картины прошла еще летом 2019 года. Создатели серии заявили, что четвертая часть завершила историю и продолжения не будет.

Король Лев

Самая известная история Disney вернулась на экраны, но уже в виде нового игрового фильма. В 2019 году оригинальному мультфильму исполнилось двадцать пять лет и создатели решили возродить историю с помощью современных спецэффектов. Сюжет полностью повторяет мультфильм, но новые технологии сделали главных героев более живыми и настоящими. Зрители с теплотой встретили «Короля Льва», однако от критиков лента получила 5 из 10.

Тайна домашних животных 2

С выхода первой части прошло три года. Успех картины поспособствовал созданию сиквела, вышедшего в мае 2019 года. В новой ленте в семье пса Макса рождается ребенок и все внимание хозяйки переходит на него. Макс начинает сомневаться в своей значимости. Во время поездки на природу Макс знакомится с овчаркой Ковбоем, который пытается его подбодрить.

Во второй части пса Макса озвучил Пэттон Освальт. Комик Луи Си Кей был снят с роли в связи со скандалом. Несмотря на это, лента заработала 430 миллионов долларов по всему миру. 

 

 

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