Актриса из фильма Федерико Феллини скончалась от коронавируса

Итальянская актриса, обладательница титула "Мисс Италия", звезда фильма легендарного режиссера Федерико Феллини "Сатирикон" Лючия Бозе скончалась в возрасте 89 лет. Ее жизнь унес коронавирус.
Родственники Бозе уточнили, что у пожилой женщины была выявлена пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Именно это стало причиной смерти актрисы.
Напомним, Лючия Бозе сыграла роли в картинах Микеланджело Антониони "Дама без камелий" и "Хроники одной любви", участвовала в фильме "Сатирикон" Федерико Феллини. Также она известна по работам в картинах "Хроника объявленной смерти", "Рим в 11 часов", "Смерть велосипедиста" и другим.