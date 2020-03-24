Актриса из фильма Федерико Феллини скончалась от коронавируса

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24 марта 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

актриса Лючия Бозе, Biondo/Fotogramma/Ropi

Итальянская актриса, обладательница титула "Мисс Италия", звезда фильма легендарного режиссера Федерико Феллини "Сатирикон" Лючия Бозе скончалась в возрасте 89 лет. Ее жизнь унес коронавирус.

Родственники Бозе уточнили, что у пожилой женщины была выявлена пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Именно это стало причиной смерти актрисы.

Напомним, Лючия Бозе сыграла роли в картинах Микеланджело Антониони "Дама без камелий" и "Хроники одной любви", участвовала в фильме "Сатирикон" Федерико Феллини. Также она известна по работам в картинах "Хроника объявленной смерти", "Рим в 11 часов", "Смерть велосипедиста" и другим.