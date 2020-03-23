«Зарядье» в онлайн трасляции

В зале «Зарядье» 24 марта пройдет первый со дня инаугурации органа полноценный органный концерт.
На сцене зала выступит Лада Лабзина, главный органист и хранитель органа зала «Зарядье». Впервые после инаугурации зазвучит голос «Короля инструментов». Лада Лабзина исполнит шедевры западноевропейской музыки, сочинения русских и советских композиторов: Керля, Баха, Листа, Римского-Корсакова, Таривердиева, Янченко.
«Это очень непривычно и по-особенному волнительно – играть в пустом зале, – говорит Лада Лабзина. – Но искусство, в особенности музыка очень важны сейчас. «Королю инструментов» поручается важная миссия – быть со слушателями онлайн».
Лада Лабзина – лауреат международных конкурсов, участница фестивалей «Джаз на большом органе» и «Фрау Орган» в Челябинске, фестиваля в Мариинском театре и Московском Пасхальном фестивале. В 2011 году играла в кирхе норвежского поселка Лонгиербюен (Шпицберген).
C 2009 года – музыкальный руководитель Государственного Большого концертного зала им. Салиха Сайдашева, с 2013 года – художественный руководитель Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры» в Казани.
С 2019 года – хранитель концертного органа зала «Зарядье».
Афиша онлайн-концертов зала «Зарядье»:
25 марта – концерт Хор Данилова монастыря.
26 марта – Николай Токарев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Кирилл Солдатов (труба/флюгельгорн)
30 марта – Трио Даниила Крамера и Анна Бутурлина (вокал)
31 марта – Камерный оркестр MUSICA VIVA, солист – Андрей Гугнин (фортепиано)
1 апреля – День рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Александр Гиндин (фортепиано), Василий Ладюк (баритон)
2 апреля – Никита Борисоглебский (скрипка), Александр Гиндин (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), Андрей Усов (альт)
3 апреля – Максим Рубцов (флейта), Екатерина Айзенштадт (фортепиано). В программе концерта – премьера произведения Михаила Плетнева
6 апреля – Gnessin Baroque
7 апреля – Алексей Лундин (скрипка), Михаил Лидский (фортепиано)
8 апреля – Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова Miraif
9 апреля – Борис Березовский и Александр Гиндин (фортепианный дуэт)
Все концерты начинаются в 19:00 в Большом зале и будут доступны на официальном сайте зала:
zaryadyehall.com
на странице ВК: vk.com/zaryadyehall
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