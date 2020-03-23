«Зарядье» в онлайн трасляции

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23 марта 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

В зале «Зарядье» 24 марта пройдет первый со дня инаугурации органа полноценный органный концерт.

На сцене зала выступит Лада Лабзина, главный органист и хранитель органа зала «Зарядье». Впервые после инаугурации зазвучит голос «Короля инструментов». Лада Лабзина исполнит шедевры западноевропейской музыки, сочинения русских и советских композиторов: Керля, Баха, Листа, Римского-Корсакова, Таривердиева, Янченко.



«Это очень непривычно и по-особенному волнительно – играть в пустом зале, – говорит Лада Лабзина. – Но искусство, в особенности музыка очень важны сейчас. «Королю инструментов» поручается важная миссия – быть со слушателями онлайн».

Лада Лабзина – лауреат международных конкурсов, участница фестивалей «Джаз на большом органе» и «Фрау Орган» в Челябинске, фестиваля в Мариинском театре и Московском Пасхальном фестивале. В 2011 году играла в кирхе норвежского поселка Лонгиербюен (Шпицберген).

C 2009 года – музыкальный руководитель Государственного Большого концертного зала им. Салиха Сайдашева, с 2013 года – художественный руководитель Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры» в Казани.

С 2019 года – хранитель концертного органа зала «Зарядье».

Афиша онлайн-концертов зала «Зарядье»:

25 марта – концерт Хор Данилова монастыря.

26 марта – Николай Токарев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Кирилл Солдатов (труба/флюгельгорн)

30 марта – Трио Даниила Крамера и Анна Бутурлина (вокал)

31 марта – Камерный оркестр MUSICA VIVA, солист – Андрей Гугнин (фортепиано)

1 апреля – День рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Александр Гиндин (фортепиано), Василий Ладюк (баритон)

2 апреля – Никита Борисоглебский (скрипка), Александр Гиндин (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), Андрей Усов (альт)

3 апреля – Максим Рубцов (флейта), Екатерина Айзенштадт (фортепиано). В программе концерта – премьера произведения Михаила Плетнева

6 апреля – Gnessin Baroque

7 апреля – Алексей Лундин (скрипка), Михаил Лидский (фортепиано)

8 апреля – Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова Miraif

9 апреля – Борис Березовский и Александр Гиндин (фортепианный дуэт)

Все концерты начинаются в 19:00 в Большом зале и будут доступны на официальном сайте зала:

zaryadyehall.com

на странице ВК: vk.com/zaryadyehall

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