Пиотровский обратился к сотрудникам в связи с закрытием Эрмитажа и сравнил коронавирус с войной

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18 марта 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к коллективу музея после получения приказа Министерства культуры РФ о временной приостановке приема посетителей из-за коронавируса.

«Дорогие эрмитажники! Это война. Враг невидим, но некоторые линии фронта понятны. Сегодняшние трудности, конечно, далеки от тех ужасов, которые знает наша история, включающая в себя Блокаду. Было много хуже, чем сегодня, и страшнее. Но стены Эрмитажа хранят для нас бесценный опыт того, как в условиях изоляции и угроз сохранять душу, тело и честь Музея», - сказал Пиотровский.

Глава Музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства, второго по величине художественного музея в мире, пообещал, что Эрмитаж «продолжит выполнять свою миссию — собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие». Пиотровский предложил:

«Изоляцию можно и нужно использовать для новой интеллигентной интеллектуальной работы. Нам предстоит превратить проблемы в возможности... У нас есть и возможность попридержать бег времени, и составить полные «дефектные ведомости» нашей инженерной, хранительской и научной работы. Мы можем задуматься о прошедших десятилетиях и написать их аналитическую историю».

Экскурсии в Эрмитаже будут проходить онлайн.