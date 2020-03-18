Состояние больного раком ведущего НТВ Александра Беляева резко ухудшилось

Состояние географа-гидролога, ведущего телеканала НТВ Александра Беляева резко ухудшилось. Несколько лет назад ему поставили диагноз рак легких, после чего он начал бороться с заболеванием.

71-летний Беляев в беседе с журналистами издания " СтарХит " сообщил, что должен был идти на плановое обследование в марте, однако ему резко стало хуже. Ведущий подчеркнул, что в настоящий момент чувствует себя очень плохо, но не уточнил, какие у него симптомы.