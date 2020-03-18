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Состояние больного раком ведущего НТВ Александра Беляева резко ухудшилось

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Состояние больного раком ведущего НТВ Александра Беляева резко ухудшилось
телеведущий Александр Беляев, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Состояние географа-гидролога, ведущего телеканала НТВ Александра Беляева резко ухудшилось. Несколько лет назад ему поставили диагноз рак легких, после чего он начал бороться с заболеванием.
 
71-летний Беляев в беседе с журналистами издания "СтарХит" сообщил, что должен был идти на плановое обследование в марте, однако ему резко стало хуже. Ведущий подчеркнул, что в настоящий момент чувствует себя очень плохо, но не уточнил, какие у него симптомы.
 
Александр Беляев добавил, что его родственники поддались уговорам и решили также провериться на онкологические заболевания.
ЕТ
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