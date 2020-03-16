Всё сам: как достичь популярности без участия продюсеров

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16 марта 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

молодые таланты

С бурным технологическим развитием стали расширяться социальные сети, массовые площадки во всех сферах общества.

Благодаря популярности YouTube, Instagram молодые таланты сами начинают пробивать себе дорогу в жизнь, они создают различные сообщества, куда с каждым днем приходит всё больше людей. Быстрое развитие таких площадок вытеснило ранее необходимое сопровождение музыкальных коллективов продюсерами. Сегодня интернет стал своеобразным трамплином развития своего бизнеса, в том числе музыки. За последние годы многие стали популярны, не вкладывая в раскрутку миллионы. Вот некоторые из «самородков», которые ворвались в шоу-бизнес с экранов смартфонов и компьютерных мониторов.

Валентин Стрыкало

Молодая звезда с юго-востока Украины Юрий Каплан, именно так и зовут певца, но его больше знают как Валентин Стрыкало. С 2008 года молодой человек на своём YouTube канале записывать небольшие обращения к звездам шоу-бизнеса. Популярность Юрию принесло обращение к Диме Билану с песней «Всё решено», в дальнейшем музыкант начал выкладывать свои видеоклипы на канал и самым популярным стало видео на песню «Наше лето», которое было выполнено в советской тематике.

Мальбэк и Сюзанна

Роман Варнин и Сюзанна молодые супруги, которые изначально решили развиваться самостоятельно, без всемогущих продюсеров. Ребята считают, что каждый талантливый коллектив должен сам заниматься своей популяризацией! Начиная с 2017 года музыкальные критики определили формат музыкального коллектива как поп-музыка. В 2017 году Мальбэк и Сюзанна выпустили музыкальный клип «Гипнозы» на площадке YouTube, который ворвался в топы и получил более 30 миллионов просмотров за очень короткий срок.

Нейромонах Феофан

Именно такое название придумали два ди-джея – Никодим и Медведь. Музыкальный коллектив начал свою деятельность ещё в 2009 году. Группа из Санкт-Петербурга увлекается таким музыкальным направлением, как драм-н-бейс на древнерусский мотив. Заслуженная популярность группа обрела лишь в 2015 году, когда в сети появился клип на одноимённую песню «Притоптать», с русскими мотивами и высмеивал стереотипы о России. Фишка группы: выступают в косоворотках, а вокалист никогда не показывает своего лица, оно плотно закрыто чёрным капюшоном со славянской оборкой.

LittleBig

Ещё одна популярная группа из северной столицы. Впервые группа заявила о себе 1 апреля 2013 года, когда в день смеха коллектив выставил в сеть сатирический клип «EverydayI’mDrinking», где были показаны российские реалии, но исключительно в сатирическом жанре. Спустя несколько дней коллектив проснулся популярным, ведь видео разлетелось по сети очень быстро и взорвало интернет. Именно с 2013 года и началось бурное развитие музыкальной рейв-группы. Первым выступлением коллектива был «разогрев» на концерте музыкантов из ЮАР «DieAntwoord», с тех пор группа стала записывать собственные песни и собирать полные залы поклонников.

Монеточка

Елизавета Гардымова, молодая девушка из Екатеринбурга также стала звездой благодаря YouTube. Девушка привлекают аудиторию нежным голосом, мелодичными мотивами и уникальным исполнением. Почти детский голос и нежная внешность стали визитной карточкой 21-летней Елизаветы. 6 июня 2018 года Монеточка выставила клип на песню «Каждый раз», которая меньше чем за неделю набрала 11 миллионов просмотров. Далее она выпустила альбом «Раскраски для взрослых», который долгий период занимал первое место по скачиванию на платформе iTunes.

Как видим, сегодня, чтобы добиться успеха достаточно иметь талант, вполне можно обойтись и без спонсора, и без алчного шустрого продюсера.