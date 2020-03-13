В Челябинском камерном театре появится граффити Тимура Абдуллаева

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13 марта 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Тимур Абдуллаев (слева) на выставке в Челябинском камерном театре

Об этом директор театра Илья Коломейский рассказал в новом проекте «Челябинцы», посвященном творчеству райтера Тимура Абдуллаева.

Имя Тимура Абдуллаева (Бразила) известно многим южноуральцам: художник является автором социальных проектов «Яркий город» и «Краски добра». Вместе с коллегами он рисует на фасадах домов, расписывает стены в детских учреждениях совершенно бесплатно. Зачастую не берет деньги даже за краску. «Надеюсь, это приносит пользу людям», - говорит он.

Тимуру 33 года, у него необычный псевдоним — BRAZIL. Дело в том, что в юном возрасте несколько лет Тимур жил в Бразилии вместе с родителями-метеорологами. Именно в этой стране он увлекся граффити, здесь же прошел курс по карикатуре и эскизному рисунку.

Сегодня работы художника украшают Челябинск, Москву, Санкт-Петербург, Милан, Кипр. В 2018 году Тимур Абдуллаев стал победителем Первого чемпионата мира по граффити 3D Next proekt. В этом году он открыл свою первую выставку в Челябинском камерном театре. Директор театра Илья Коломейский рассказал, что ближе к лету во внутреннем дворике театра появится рисунок Тимура Абдуллаева.

«В нашем городе есть очень много пространств, где граффити были бы очень актуальны, - рассказывает Илья Коломейский. - Хотелось бы, чтобы их становилось с каждым днем все больше и больше. Наш театр всегда готов к интересным экспериментам. Один из самых известных граффитистов мира это Бэнкси, челябинским «Бэнкси» можно назвать Тимура. Он сказал, что хочет оставить частицу своего творчества в нашем театре. Рисунок появится во внутреннем дворике ближе к лету. Мне кажется, что это должно быть связано с текущим репертуаром Камерного театра. Мы пригласим Тимура на наши спектакли. Первым спектаклем, который мы ему покажем, будет мюзикл GENERATION «П». Может быть, Тимур сделает рисунок по мотивам этого спектакля. Это будет интересное и знаковое событие для нашего театра, на которое мы пригласим гостей».

Всего в копилке художника более 500 работ, о его творчестве рассказывается в проекте «Челябинцы» медиахолдинга «Гранада Пресс». Героем проекта может стать любой житель Челябинска, неравнодушный к своему делу и городу.