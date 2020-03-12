Коллектив музея в Ханты-Мансийске обратился к губернатору ХМАО из-за конфликта с директором

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12 марта 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Комарова, фото: Mikhail Pletsky, globallookpress.com

Коллектив музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске обратился к губернатору Югры Наталье Комаровой с жалобами на своего руководителя, из-за которой в учреждении сложилась тяжелая обстановка.

Работники музея сообщили, что Татьяна Кондратьева руководит восемь лет. За этот период уволилось порядка 140 сотрудников при штатной численности, не более чем в 46 человек.

Один из сотрудников музея рассказал, что Кондратьева называет подчиненных «болотом», «тварями», «маразматическими старухами», пугает, что «сравняет с землей всех, кто пойдёт против неё», — сообщает URA.RU.

Директор музея уверяет, что конфликта в коллективе нет. По словам Кондратьевой, «это провокационная акция, в музее абсолютно здоровый коллектив, который в 2018 году был награжден Думой ХМАО». Она считает, что пришедшие в прошлом году люди «пытаются раскачать ситуацию».

Помимо обращения на имя губернатора Югры, аналогичное письмо было отправлено в прокуратуру ХМАО.