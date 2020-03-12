Грациозная безделушка или жутковатая комедия на сцене Иркутского драматического

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12 марта 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели. Иркутск», Татьяна Довгополая ]

Сцена из спектакля «Любовь — книга золотая». Фото Анатолия Бызова

19 марта в театре им. Н.П. Охлопкова состоится премьера спектакля «Любовь — книга золотая». Эту пьесу Алексей Толстой создал ровно 100 лет назад, а в марте этого года исполняется 99 лет с момента первой её постановки.



В начале 1919 года была написана первая редакция пьесы «Любовь — книга золотая». Год спустя она впервые увидела свет в театре «Старая голубятня» в Париже, где была поставлена одним из основоположников современной французской режиссуры Жаком Копо. В России спектакль по пьесе Толстого был создан в 1924 году первой студией МХТ, но, несмотря на то, что он прошёл с аншлагом 60 раз, после критики постановку сняли с репертуара с формулировкой «за легковесность темы». В 1936 году драматург основательно переработал материал и заметно изменил «подход к историческому прошлому, главную роль начал играть сатирический элемент».



В комедии действие разворачивается вокруг книги, которая попала в руки молодой княгини от своей родственницы — царицы Екатерины II. Читатель пьесы лишь догадывается о том, что это вещь весьма пикантного содержания, но истинную суть приходится домысливать самостоятельно, а вместе с тем расшифровывать и аллегорию этой пьесы фривольного толка, откровенного юмора и сатиры. Интересно, что речь в произведении Алексея Толстого идёт о реальном произведении под названием «Любовь, книжка золотая», написанной Глебом Громовым в XVIII веке, который давал любопытные заголовки главам своего труда, например, «Домашние средства от разных неприятностей в любви и браке» и «Нечто для холостых и женатых».



Мнения современников на пьесу очень разнились. Такой отзыв оставил писатель Александр Куприн после просмотра репетиции спектакля во Франции: «Краем уха я слышал суждения… Говорили, что не точен русский помещичий быт. Что страдает историческая верность. Что непонятны характеры. И так далее. Но гр. А. Н. Толстой совсем и не думал писать ни бытовой комедии, ни исторических картин, ни психологической пьесы. Он — этот лукавый богатырь Алёша Попович — умно обошёл с присущим ему верным инстинктом меры все неимоверные трудности, которые ему предстояли бы, если бы он глубоко зачерпнул нравы, язык и чувства тогдашней эпохи. Он написал самую лёгкую, самую беззаботную комедию, почти комедию-буфф, почти водевиль. Я не сомневаюсь, что он сумел бы, если бы захотел, развернуть на сцене екатерининские дни вширь и вглубь. Он предпочёл сделать прелестную, весёлую, грациозную безделушку».



О скрытых смыслах пьесы и их актуальности рассказывает режиссёр спектакля Геннадий Гущин: «Вроде бы по первому прочтению пьеса довольно лёгкая, но если копнуть историю этих людей, то в ней глубокие драматические мотивы. Это не значит, что нужно нарушать сам жанр. Но в глубины заглянуть можно. Взять, например, ситуацию князя, который жил себе поживал и вдруг нашёл головную боль в виде молодой девочки. Или приезд Екатерины, которая всё разломала походя, только потому, что не захотела быть смешной в амурной ситуации. А ситуация с молодой княгиней, у которой голова не понятно чем забита. Она из другого теста, из другого мира. Выдали за нелюбимого, пожилого человека, привезли из Санкт-Петербурга в деревню. Она хотела воплотить свои фантазии в жизнь, нашла себе забаву, переодела девок нимфами. Они же должны рожь жать, сеять что-то, бельё полоскать в реке. Княгиня сама оказалась на ложном пути и другим навязала эти представления. А когда вот эти ложные ценности выходят на первый план, наступает разруха. Это уже тянет на трагедию. Как говорил профессор Преображенский, разруха начинается в головах.



У нас на сцене будет стоять часовенка, в которой вместо икон древнегреческие маски. На амвоне вместо библии лежит та самая Книга якобы золотая. Где написано, как соблазнять и прочие радости, эдакое воспитание современного поколения. При Екатерине выпускался подобный журнал, но в порядке юмора, мало ли журналов издаётся. А кто-то поверил, принял буквально, как наша княгиня. Верят же некоторые в ток-шоу.



Есть ценности настоящие, в которых человек должен верить, воспитывать детей своих, пребывать в них, соответствовать им, а есть навязанное. Люди теряют настоящие ориентиры. Эта часовенка разрушенная, она как символ, метафора человеческой души, из которой вынесено что-то главное и заменено чем-то вторичным. Страх этой пьесы в попрании сущностных ценностей: храм без икон это уже ужас. Получается довольно жутковатая комедия. Я буду очень рад, если люди после её просмотра, посмеявшись, будут размышлять и разговаривать на такие темы».



О том, как в спектакле соединится колорит русского костюма с элементами греческой культуры, рассказала художник по костюмам Оксана Готовская: «В рамках этой истории как раз не должно случиться гармоничного соединения, оно должно быть странным, несуразным, неестественным. С одной стороны, нужно найти столкновение, противоречие, в то же время это должно быть что-то цельное, подчинённое единой стилистике. Таким объединяющим элементом во всех костюмах стала простроченная фактура ткани. Обсуждая с режиссёром эту историю, мы говорили о наших культурных корнях, пришли к визуальным образам природных деревенских фактур — дерева и сена. Они прослеживаются в графике костюмов, у кого-то больше, у кого-то меньше. Так можно понять, кто более придерживается традиций, кто отстраняется от них. Молодая княгиня сначала предстанет в костюме, который можно сравнить со стогом сена, а потом, когда у неё выдастся возможность воплотить свою мечту, появится в образе греческой богини, уже без намёка на принадлежность к деревенскому обществу».



В Иркутском драматическом театре «Любовь — книга золотая» станет третьей постановкой по произведениям Алексея Толстого. В текущем репертуаре важное место занимают трагедия «Царь Фёдор Иоаннович» (ставилась 6 раз: 1901 г., 1918 г., 1941 г., 1988 г., 1993 г., 2018 г.) и мелодрама «Касатка» (премьера состоялась в 2000 году, новая сценическая версия вышла в 2015 году).