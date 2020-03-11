Артисты «страхуют» себя от коронавируса

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11 марта 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели», Алексия Мелевская, Музыкальный критик ]

Маски от кутюр, фото: соцсети

Гастролирующих знаменитостей посадят под карантин на общих условиях

Хотим мы этого или нет, но коронавирус вносит новые микротренды в жизнь общества. Предприимчивые бизнесмены уже выпускают коллекции масок с дизайнерскими принтами, а страховые агенты предлагают застраховать себя от этого вируса. Особые условия предлагают – знаменитостям. Ведь из-за частных перелётов и активной светской жизни они попадают в зону риска. Какие способы защиты выбрали для себя знаменитости и как этот вирус повлияет на индустрию шоу, выяснили Алексия Мелевская и «Аргументы недели».

Опасная гастроль

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом пока ещё не была официально обозначена в нашей стране как эпидемия, в кулуарах власти уже поговаривают о возможном карантине в масштабах городов. А это значит - культурно-массовые мероприятия в нашей стране будут временно приостановлены или перенесены на другие даты. Как сообщают наши информационные источники - крупные концертные площадки Москвы уже начали получать рекомендации накладывающие табу на проведение различного рода шоу на их территории. Пока культурные мероприятия планируют прикрыть лишь до первых чисел апреля. Особые предписание уже получили караоке, бары и рестораны - их сотрудников обязали носить медицинские маски и выполнять ряд достаточно жёстких санитарных норм. Концертные выступления звёзд на их территории пока не запретили. Но не исключено, что это вопрос времени. Серьёзные изменения коронавирус внёс в индустрию музыки и в других странах. Например, Бостонский симфонический оркестр отменил тур по Азии и концерты в Вашингтоне, а Национальный симфонический оркестр - выступления в Китае. В списке американских музыкантов, отменивших туры из-за этого вируса значатся Green Day и Халид. Концерт популярного нидерландского диджея Eelke в Екатеринбурге отложили до ноября 2020 года. В сложной ситуации оказались организаторы большого сольного концерта в Кремле Тото Кутуньо. «Отмены концерта пока не планируется, заверил нас организатор этого шоу, директор агентства Attack Concerts Артём Горный. Концерт будет только 9 апреля, и мы не исключаем вероятности того, что к этому времени карантин и все его «прелести» закончатся. Ближе к этим датам будем принимать решение. В настоящий момент билеты на его концерт можно приобрести в кассе, а Кутуньо чувствует себя прекрасно».

Российские артисты также сокращают свою деятельность заграницей. Группа Би 2 на неизвестный срок перенесли свои выступления в Праге и Дюссельдорфе. Егор Бероев отказался выступать со своим спектаклем в Лондоне. Пианист Денис Мацуев перенёс свои выступления в итальянских городах Болонья и Рим. Сократила количество заграницей концертов и певица Валерия. По словам её продюсера Иосифа Пригожина, сейчас в шоу-бизнесе из-за ситуации с вирусом весьма непростые времена и он рад тому, что в этом году не сделал ставку на гастроли вне России. Пока с концертами в нашей стране у певицы сложностей нет. В отличие от её коллег. Кассовые концерты многих топовых российских артистов уже сегодня находятся под угрозой срыва. «Зрители вяло покупают билеты, либо начинают их массово сдавать обратно», - признались «АН» в одном из ведущих концертных агентств. Ещё один «нежданчик» прилетел к артистам, которые не отказались от поездок в Италию, Германию, Францию, Испанию, Корею, Китай и другие нынче опасные из-за коронавируса страны. По возвращению из этих регионов артистов обяжут наравне с другими вернувшимся оттуда россиянами на две недели уйти на карантин. Поскольку многие из них обладают гражданской сознательностью только в теории - помочь им воплотить это на практике уже создана специальная волонтёрская группа, которая будет контролировать выполнение ими условий карантина. На ровне со всеми знаменитостям также предписывается - не покидать жилище, не посещать работу, учёбу, не приглашать к себе гостей. За нарушение режима самоизоляции грозит уголовная ответственность.

…и пляски «на костях»

Пока врачи пытаются победить опасный вирус предприимчивые бизнесмены его монетезировали. Развлекающие квесты, амулеты и даже дизайнерские маски с шипами, паетками, нецензурными фразами мгновенно стали «продаваться» через блогеров в интернете. А группа Фабрика на одном из своих выступлений даже не стала снимать расшитые паетками маски. Появление в маске с цветами на показе Шанель во Франции Яны Рудковской тоже наделало не мало шума. Правда, не все такой креатив восприняли положительно. Были и те, кто посчитали это за хайп и глумлением над заболевшими людьми. Ведь как защита декоративные маски явно не работают. По крайней мере, врачи в этом убеждены.

Ещё один модный тренд, который в ближайшее время может запустить коронавирус, касается внешности мужчин. На днях учёные заявили о том, что обладатели бороды имеют шансы заболеть этим страшным вирусом намного больше, нежели гладковыбритые мужчины. Так что не исключено, что очень скоро Тимати и другие популярные бородачи нашего шоу-бизнеса поменяют вектор своей брутальности.

Для тех же кому этих мер покажется мало страховые агенты готовы продать специальную услугу. Креативные страховые компании уже предлагают – страховку жизни от летальных последствий коронавируса. До конца марта для публичных людей действует скидка.

Болезни бой!

Навязанные этим вирусом реалии заложили в шоу-индустрии новые правила. В том числе и на этикет. Обязательные в этой сфере «целовашки-обнимашки», которыми знаменитости приветствуют друг друга, теперь избегают. Особую обработку сознательные артисты теперь проводят в своих продюсерских центрах и студиях. «Профилактика и гигиена - сейчас в моём офисе мы уделяем этому серьёзное внимание, - призналась нам Анита Цой. «Я вооружила весь свой коллектив запасом санитайзеров, масок, витамина С и термометров. Мы часто бываем и выступаем в местах, где много людей, поэтому дополнительные меры безопасности просто необходимы. В аэропортах, на вокзалах только в масках. Стараемся приезжать максимально близко ко времени вылета, чтобы меньше времени проводить в многолюдных местах. На нашем рабочем графике коронавирус никак не отразился. Не поддаёмся панике, которую пытаются посеять вокруг. Это коварный вирус и надо быть начеку. Но и преувеличивать масштабы тоже не стоит. Важно прислушиваться к своему организму, при малейших симптомах недомогания обращаться к врачу».

Серьёзно к защите от этого вируса подошла и Елена Темникова. «Мы закупились респираторами - завезли в офис, раздали сотрудникам, - признаётся певица. - Это нормальная профилактика от любых зимних гуляющих вирусов. Также закупили средства для дезинфекции рук (жидкости содержащие спирт 70%), установили дозаторы в коридорах офиса, раздали каждому сотруднику. Плюс у нас уже давно установлены средства фильтрации воздуха от бактерий и пыли в каждом помещении и в коридорах. Домой себе и родителям мы ещё купили два ультрафиолетовых облучателя-рециркулятора закрытого типа. Они используются для дезинфекции воздуха прежде всего в таких помещениях, где необходимо поддерживать стерильность».

Всерьёз озадачена ситуацией с вирусом и Мария Кожевникова. «Если честно, я в замешательстве, - поделилась своими опасениями актриса. - Отменила экскурсию детей в Будапешт. Боюсь аэропортов. Столько разной информации, что не знаешь где правда. Реальные ли цифры, скрывают или наоборот нагнетают, искусственно ли созданный, как оружие?! Связанно ли это с экономикой... Огромное количество вопросов и ни одного ответа, только догадки. Разговаривала с профессором, доктором медицинских наук, врачом высшей категории - Чеботаревой Татьяной Александровной, немного успокоила, но диссонанс явно существует и у учёных тоже нет пока точных ответов».

А вот лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина ситуацией с вирусом не насторожена. «Мне кажется, что вся эта история с коронавирусом - это скорее какая-то запущенная «утка», - призналась «Аргументам недели» музыкант. - Высокий сезон вирусов с осложнениями, в том числе гриппа. Я не верю в то, что - это чума 21 века и так далее. А по поводу повсеместных масок – ребята, на мой взгляд, они ещё никого и ни от чего не спасли. Мне очень неприятно, что начинают закрываться страны. Я собиралась с детьми на весенние каникулы в Европу. Но теперь никуда не поедем. Надеюсь, что эта паника с «неизвестным заболеванием, от которого никак невозможно найти никакую вакцину», сведётся к нулю. Как свелась в связи с заболеваниями, которые были до – птичий грипп, свиной и так далее».

P.S. Какой бы не была точка зрения на сложившуюся ситуацию хотим отметить – паниковать при любом раскладе не стоит. Но чувство ответственности (в том числе за жизнь окружающих) тоже никто не отменял. Что же касается сферы шоу индустрии в целом - сложившаяся ситуация наверняка оставит на рынке только сильнейших игроков и заставит их мобилизовать свой потенциал активно используя виртуальное пространство. Опять же некоторые российские артисты уже пробуют внедрять и продавать свои билеты на концерты, которые они проводят в онлайн трансляциях. Так что, коллеги, улыбаемся и пашем! И будьте здоровы!

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Обратите внимание - ВОЗ рекомендует использовать медицинские маски для борьбы с пандемическим гриппом и острыми респираторными заболеваниями только при низком риске заражения, в ситуациях высокого риска заражения, рекомендуется использовать респираторы.⠀ Респираторы классы защиты FFP3 (99%) , а также FFP2 (92%) рекомендуются для применения в организациях здравоохранения, работа в которых связана с риском распространения воздушно-капельных инфекций то есть бактерий и вирусов.⠀ Хирургические голубые/зелёные маски (все другие - не хирургические, просто мусор). Длительность ношения маски варьируется максимум до 2 часов, в зависимости от внешних условий. Брать хотя бы трёх и четырёхслойные (всё, что меньше - не имеет смысла).⠀ Ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы закрытого типа. Используются для дезинфекции воздуха прежде всего в таких помещениях, где необходимо поддерживать стерильность (эффективность работы прибора достигает 99,9%). Действие данного облучателя безопасно для человека и может производиться в его присутствии. Такие приборы рекомендуется устанавливать даже в детских садах.