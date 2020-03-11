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Дочь Ларисы Голубкиной не пришла на празднование юбилея матери

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Ларисы Голубкиной не пришла на празднование юбилея матери
актриса Мария Голубкина, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актриса Мария Голубкина не пришла на празднование 80-летия своей мамы – народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Соответствующую информацию предоставил сегодня их коллега Станислав Садальский.

Юбилей Голубкина отметила в Центральном Академическом Театре Российской Армии. Поздравить именинницу пришли Надежда Бабкина, Андрей Малахов, Кира Прошутинская, Станислав Садальский и многие другие. На празднике также присутствовали внуки актрисы – Анастасия и Иван.

Садальский уточнил, что Мария Голубкина торжество не посетила – в этот день она отправилась в Дивеево вместе со своей подругой.

 

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)10 Мар 2020 в 2:16 PDT

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