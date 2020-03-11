Дочь Ларисы Голубкиной не пришла на празднование юбилея матери

Актриса Мария Голубкина не пришла на празднование 80-летия своей мамы – народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Соответствующую информацию предоставил сегодня их коллега Станислав Садальский.
Юбилей Голубкина отметила в Центральном Академическом Театре Российской Армии. Поздравить именинницу пришли Надежда Бабкина, Андрей Малахов, Кира Прошутинская, Станислав Садальский и многие другие. На празднике также присутствовали внуки актрисы – Анастасия и Иван.
Садальский уточнил, что Мария Голубкина торжество не посетила – в этот день она отправилась в Дивеево вместе со своей подругой.
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