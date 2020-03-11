Челябинский симфонический оркестр признали проектом года в музыкальной России

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11 марта 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Челябинскому симфоническому оркестру нет еще и года, а он уже успел полюбиться многим. Его создания с нетерпением ждали южноуральцы, а теперь среди поклонников – любители классики со всей России. По версии национальной газеты «Музыкальное обозрение», появление оркестра стало событием года в музыкальной среде.

По мнению экспертов, южноуральские власти проделали большую работу для того, чтобы был создан симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

Издание отмечает, что приоритетным для себя вопрос создания симфонического оркестра в Челябинске назвал народный артист России, член Совета по культуре при президенте РФ Денис Мацуев. Идею полностью поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В состав челябинского симфонического оркестра входят 62 исполнителя, которые прошли конкурсные прослушивания.

Кстати, издание подводит музыкальные итоги года и объявляет лауреатов премии «Музыкальное обозрение» с 1995 года. Газета имеет обширный аналитический инструментарий и большой опыт по оценке культурных событий.