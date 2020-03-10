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Умер актер из сериала "Ликвидация" Владимир Михайловский

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сатирикон

Умер актер из сериала
свеча, pixabay.com

Заслуженный артист России, актер из сериала "Ликвидация" Владимир Михайловский ушел из жизни в возрасте 83 лет. Соответствующая информация содержится в обращении труппы театра "Сатирикон".

Художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин заявил, что Владимир Михайловский был мягким, веселым, скромным, ласковым, остроумным и смиренным работягой. По его словам, артист был одним из последних, кто работал с Аркадием Райкиным, тем самым олицетворяя живую связь великого прошлого театра с его настоящим.

"Никогда его не забуду и бесконечно благодарен", – подчеркнул Константин Райкин.

Отметим, что Владимир Михайловский в разные годы работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, "Сатириконе" и театре "Эрмитаж". Кроме того, он успешно снимался в кино и сериалах, в частности, в фильмах "Долгое прощание" и "Ликвидация".

 

 
 
 
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Публикация от Театр Сатирикон (@theatre_satirikon)8 Мар 2020 в 10:13 PDT

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