Эволюция тату культуры в пушкинском музее

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5 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели», Анастасия Костыркина ]

Музей имени А.С. Пушкина, фото: соцсети

Каждый обладатель татуировки хоть раз в жизни слышал вопросы: «А что означает? Какой смысл и не пожалеешь ли в старости? В 2020 году наличие тату на теле никого не удивляет. Это стало доступно и распространено. Больше не возникают ассоциации с криминальным миром и мафией. Культура тату переросла в беззаботное развлечение. Благодаря лазерам последнего поколения за пару сеансов можно легко удалить ошибки молодости.

История и искусство нательной живописи появилась задолго до современных цивилизаций. В древнем мире татуировки служили идентификацией, своего рода паспортом, отличающим своего от чужого.

Мы видим различные изображения на незнакомцах каждый день, но встретить сразу сотню в одном месте - никогда. Теперь это возможно в Пушкинском музее. Совместно с парижским музеем имени Жака Ширака организована выставка «Тату», посвященная искусству и истории татуировки.

"Мы давно мечтали об этой выставке, это продолжение нашего партнерства с моим любимейшим музеем Бранли. Мне очень грустно, что в России нет места, подобного Бранли, которое рассказывает о первичных искусствах, музея мировых цивилизаций. Мы так нуждаемся, чтобы видеть это, говорить на эти важные темы", - рассказала директор Пушкинского музея Марина Лошак.

В экспозиции 200 произведений разных периодов истории. Самые ранние экспозиции – периода Древнего Египта, Греции, Рима и работы коренных народов Океании. Фотографии, скульптуры и другие экспонаты погрузят в атмосферу разных регионов мира.

О современном этапе расскажут работы художников и тату-мастеров, подготовленных французами и дополненных экспонатами из российских музеев и частных коллекций.

Мраморные скульптуры с криминальными татуировками итальянца Фабио Виале также представлены в музее. Мастера тату, среди которых Доктор Лакра, Тин-Тин, Пол Бут и Филип Лю, презентуют свои работы на слепках с человеческого тела.