//Культура 13+

5 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Государственный Эрмитаж и продюсерский центр «Домус» представляют XIV Международный фестиваль «Посвящение маэстро». С 6 по 14 марта в Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии, Государственной академической капелле им. М.И. Глинки и в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоятся уникальные фестивальные программы. Председатель художественного совета и организационного комитета фестиваля – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Государственный Эрмитаж совместно со своими партнерами развивает музыкальные традиции Петербурга. «Музей – приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым», – сказал Михаил Борисович Пиотровский.

Международный фестиваль «Посвящение Маэстро» – дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и культуры – наполнен концертами, спектаклями, оперными и балетными постановками, приуроченными к юбилейным датам. В этом году фестиваль расширил свою географию. Концерты пройдут не только в Государственном Эрмитаже, но и в Государственной академической капелле им. М.И. Глинки, Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии. В рамках фестиваля состоятся классические и джазовые концерты, выступят артисты, уже оставившие значительный след в истории культуры, а также молодые дарования. Фестиваль «Посвящение маэстро» позволяет услышать произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов.

Традиции русского меценатства имеют богатую историю. У людей, любящих искусство, неизбежно возникает потребность в создании духовной среды, в поощрении творчества, в популяризаторской и просветительской работе. Генеральным партнером фестиваля, как и в прошлые годы, выступает ПАО «Промсвязьбанк».

«За свою многолетнюю историю фестиваль «Посвящение маэстро» давно вошел в петербургскую культурную традицию – начало весны открывается эксклюзивными концертами, – говорит Старший Вице-президент – Управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Крылова. – Ежегодно готовится особая программа, приуроченная к значительным культурно-историческим датам. Каждый фестиваль за эти четырнадцать лет – это неповторимое сочетание важнейших вех истории музыки и высочайшего качества исполнителей. Музыкальное начало весны давно является ожидаемым и любимым событием бизнес-сообщества Санкт-Петербурга».

XIV Международный фестиваль «Посвящение маэстро»

ПРОГРАММА

6 марта, 19.00

Филармония джазовой музыки

«Золотые джазовые хиты»

Гала-концерт звезд джаза

Ансамбль Гасана Багирова

Гасан Багиров

8 марта, 19.00

Санкт-Петербургский Государственный театр Музыкальной комедии

Спектакль-концерт Легар-гала

К 150-летию композитора

12 марта, 19.00

Государственная академическая капелла им. М.И.Глинки

К 545 – летию Капеллы

Вечер органной музыки

Гийом Марионно (Франция)

Гийом Марионно

12 марта, 19.00

Государственная Академическая Капелла им. М.И.Глинки

К 545 – летию Капеллы

Вечер органной музыки

Гийом Марионно (Франция)

14 марта в 18.30

Государственный Эрмитаж

Специальная программа для партнеров фестиваля

Вход только по пригласительным билетам

Гала-концерт в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа

Солисты Мариинского театра – Ольга Пудова, Ирина Шишкова, Роман Арндт (тенор)

Ольга Пудова

ПОДРОБНЕЕ О КОНЦЕРТАХ ФЕСТИВАЛЯ

6 марта, 19.00

Филармония джазовой музыки

«Золотые джазовые хиты»

Гала-концерт звезд джаза

Ансамбль Гасана Багирова

Гасан Багиров – один из ведущих джазовых гитаристов Петербурга и Москвы. С 1994 года активно сотрудничает с корифеем джазовой сцены Давидом Голощекиным. Лидер собственных проектов, мастер унисонной гитарно-вокальной импровизации. В его репертуаре самая разнообразная музыка: джазовые стандарты и босса-нова, фьюжн и оригинальные композиции в стиле Джо Пасса (одного из самых любимых джазовых гитаристов). В босса-нове Гасан Багиров впервые проявил себя как вокалист. Обладая очень сильным и мелодичным голосом, он показал на одном из концертов памяти великого бразильского композитора Антонио Карлоса Жобима свои вокальные интерпретации таких известных его произведений, как "One Note Samba", "Once I Loved", а также спел свое собственное посвящение Жобиму. Его вокал нашел своих поклонников среди питерских любителей джаза и стал почти неотъемлемой частью его выступлений. Кроме всего прочего оказалось, что Гасану хорошо удается импровизация скэтом: ныне его "коронный номер" – унисонная гитарно-скэтовая импровизация.

На сегодняшний день Гасан Багиров является лидирующим джазовым гитаристом Санкт-Петербурга, ведущим активную концертную деятельность. Летом 1999 и 2000 гг. Гасан принимал активное участие в передвижном фестивале "Джазовая провинция", охватывающем более полутора десятков городов в центральной России и Поволжье.

В мае 2000 г. Московская ассоциация джазовых журналистов назвала Гасана лауреатом своей премии "Джаз'Ухо-99" в категории "Надежда года". Диплом премии Гасану торжественно вручал в Петербурге член правления МАДЖ Михаил Митропольский.

Свою деятельность профессионального музыканта Гасан Багиров сочетает с работой преподавателя Санкт-Петербургской Академии культуры, где ведет класс джазовой гитары.

8 марта, 19.00

Санкт-Петербургский Государственный театр Музыкальной комедии

Спектакль-концерт Легар-гала

К 150-летию композитора

К первому весеннему празднику –Театр музыкальной комедии подготовил прекрасный подарок всем ценителям хорошей музыки: грандиозный концерт шедевров одного из лучших композиторов мира Франца Легара. Произведения Легара входят в золотой фонд мирового музыкального искусства. И, несмотря на то, что его имя было незаслуженно предано забвению в России на протяжении большей половины XX века, сегодня его мелодии звучат на лучших сценах страны. А произведения в жанре оперетты, в котором он работал больше всего, представлены в репертуаре каждого уважающего себя музыкального театра. Праздничные мартовские концерты приурочены к 150-летию со дня рождения Легара – основоположника неовенской оперетты, выдающегося австро-венгерского композитора, родившегося 30 апреля 1870 года. Магия и очарование, тонкий лиризм и ироничный юмор, покоряющая мелодичность и человечность музыки Легара принесли ему мировую популярность. Его музыка была любима и звучит до сих пор и в императорских дворцах, и в правительственных кулуарах, и на уличных празднествах, в опереточных и оперных театрах. Композитор написал 38 произведений в жанре оперетты. Но современному российскому зрителю известна лишь малая часть его творчества: «Фраскита», «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Страна улыбок» и несколько арий из других его театральных произведений, которые с удовольствием включали и включают в свои сольные концертные программы ведущие оперные певцы и певицы мира: Рихард Таубер, Элизабет Шварцкопф, Николай Гедда, Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Владимир Галузин и другие. Для многих выдающихся деятелей искусства и культуры музыка Легара стала жизненной необходимостью. Ею восхищались великие музыканты и писатели Сергей Рахманинов, Джакомо Пуччини, Рихард Штраус, Стефан Цвейг, Гуго фон Гофмансталь, Теодоро Адорно и другие. Композитор, который не только подарил миру свои музыкальные шедевры, но и оставил целое собрание афоризмов, зашифровал в них и творческое послание последующим поколениям: «Оперетта не умирает… Умирают только те, кто не умеет с ней обращаться, – любители штампов и эпигоны». И действительно, музыка Франца Легара пережила своего создателя и сегодня, можно сказать, перешла в категорию вневременной классики.

В праздничном гала-концерте Театр музыкальной комедии собрал не только мелодии-шедевры Франца Легара, но и арии, куплеты, дуэты и танцы из оперетт, менее знакомых публике. Несколько номеров, включенных режиссерами в постановки «Веселая вдова» и «Страна улыбок», которые в разные годы украшали репертуар петербургского театра, впервые будут исполнены в оригинальной авторской редакции, будучи созданы для таких произведений как «Венские женщины», «Ева», «Танец стрекоз», «Кло-Кло» и др.

Арии и дуэты из произведений выдающегося композитора прозвучат в исполнении ведущих солистов театра и при участии артистов балета

12 марта, 19.00

Государственная Академическая Капелла им. М.И.Глинки

К 545 – летию Капеллы

Вечер органной музыки

Гийом Марионно (Франция)Гийом Марионно – один из самых ярких органистов своего поколения, виртуоз, просветитель и блестящий знаток органной музыки. Это музыкант, обладающий мощным артистическим темпераментом, безукоризненной техникой и глубоким пониманием органных традиций разных стран и эпох. Каждый его концерт – это возможность войти в огромный мир органной музыки как желанный гость. Уникальные программы Гийома – идеальный вариант для тех, кто хочет начать знакомство с органом, но при этом они всегда интересны знатокам и ценителям музыки.

14 марта в 18.30

Государственный Эрмитаж

Специальная программа для партнеров фестиваля

Вход только по пригласительным билетам

Гала-концерт в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа

Солисты Мариинского театра – Ольга Пудова, Ирина Шишкова, Роман Арндт (тенор)

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический»

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист республики Кабардино-Балкария – Михаил Голиков

Ольга Пудова (Сопрано)

Лауреат международного конкурса Оperalia (Москва, 2011, III премия)

Лауреат международного конкурса Competizione dell'Opera (Дрезден, 2010, II премия)

Лауреат Международного конкурса Елены Образцовой (Москва, 2006, I премия и специальный диплом «За лучшее исполнение французского романса»)

Лауреат Международного конкурса им. Н. А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2006, II премия)

Лауреат Международного конкурса им. Павла Лисициана (Владикавказ, 2003)

Ольга Пудова в 2006 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, класс Грайра Ханеданьяна. В 2001 году была принята в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра. На сцене театра дебютировала в 2006 году в партии графини де Фольвиль («Путешествие в Реймс» Россини). С 2017 года – солистка оперной труппы.

В 2011 году певица была удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Цербинетты в спектакле Мариинского театра «Ариадна на Наксосе».В 2012 году участвовала в молодежной оперной программе Young Singers Project Зальцбургского фестиваля, в рамках которой посещала мастер-классы Томаса Хэмпсона, Кристы Людвиг, Михаэля Шаде и Хельмута Дойча. Совершенствовалась также на мастер-классах Международной летней академии в Миккели.В 2013 году артистка дебютировала в Венской государственной опере, исполнив роль Царицы ночи на премьере постановки «Волшебной флейты». Эту партию она пела затем в Парижской опере, Баварской государственной опере, берлинской Комише-опер, туринском Театре Реджо, в театрах Ла Фениче и Лисео, Фламандской опере, Опера-комик и Опере Филадельфии.В сезоне 2018/19 помимо петербургской сцены Ольга выступала в Опере Земпера (Фиакермилли в «Арабалле» Штрауса, Царица ночи в «Волшебной флейте»), в Театре Елисейских полей («Ариадне на Наксосе»), Римской опере («Волшебная флейта»).

Ирина Шишкова (Меццо-сопрано)

Лауреат Всероссийского конкурса оперных певцов им. А.С. Пирогова (I премия, Рязань, 2006). Приз «Надежда» на Международном конкурсе им. М.И. Глинки (Челябинск, 2006) Премия «Лучший дебют» на Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой (Санкт-Петербург, 2007) Лауреат Международного конкурса оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2009) Дипломант Международного конкурса итальянской оперы Competizione dell'Opera (Дрезден, 2010)

Окончила Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова по классу фортепиано и вокала, а затем – вокальный факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Грайра Ханеданьяна).

В 2008 году дебютировала на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в заглавной партии в опере Бизе «Кармен». На сцене Новосибирского театра также исполнила партии Полины и Миловзора в «Пиковой даме», П.И. Чайковского и Зибеля в «Фаусте».С 2010 года – солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.В 2011 году Ирина дебютировала на сцене Латвийской национальной оперы в партии Ольги («Евгений Онегин») и на фестивале Crescendo (художественный руководитель Денис Мацуев). В этом же году выступила на сцене Кеннеди-центра (Вашингтон) с Уральским филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.В 2013 году Ирина выступила в серии концертов в рамках европейского турне Академии молодых оперных певцов Мариинского театра на таких сценах, как Большая опера Женевы, Вигмор-холл (Лондон), Национальная опера Бордо, Концертный зал им. Верди в Миланской консерватории, зал Сен-Пьер-де-Кузин в Тулузе, Театр Принца-регента в Мюнхене, концертный зал Брукнерхаус (Линц).Лауреат международных конкурсов

Роман Арндт (тенор)

Окончил Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина по специальности «вокальное искусство» в 2009 году и вокальный факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (педагог — С. Никульшин) в 2014 году. С 2012 года — солист Санкт-Петербургского государственного театра «Зазеркалье». На сцене «Зазеркалья» исполнял партии Рудольфа («Богема» Дж. Пуччини), Феррандо («Так поступают все» В.-А. Моцарта), Водемона («Иоланта» П. И. Чайковского). В 2013 году исполнил партию Неморино в опере «Любовный напиток» Г. Доницетти на сцене Краснодарского музыкального театра «Премьера» им. Л. Г. Гатова. В рамках гастролях театра «Зазеркалье» на Новой сцене Большого театра исполнял партии Тамино («Волшебная флейта» В.-А. Моцарта, 2013), Пинкертона («Мадам Баттерфлай» Дж. Пуччини, 2016), Ринуччо («Джанни Скикки», 2016). В рамках Международного фестиваля «Опера — всем» исполнял следующие партии: Неморино («Любовный напиток» Г. Доницетти), Гвидон («Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова), Распорядитель, Чаплицкий («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Трике («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Альмерик («Иоланта» П. И. Чайковского), Вальтер фон дер Фогельвейде («Тангейзер» Р. Вагнера). Участвовал в концертных исполнениях опер: «Путешествие в Реймс» Дж. Россини, «Феи» Р. Вагнер (Большой зал Санкт-Петербургской филармонии), «Дон Жуан» В.-А. Моцарта, «Император Атлантиды» В. Ульмана (Малый зал Санкт-Петербургской филармонии), «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Демон» А. Рубинштейна (атриум Главного штаба), «Кармен» Ж. Бизе (Санкт-Петербургская академическая капелла). Выступил в партии Ленского в концертном исполнении оперы «Евгений Онегин» на сцене Филармонии Нижнего Тагила. Участвовал в исполнении 9-й симфонии Л. ван Бетховена на сцене Смольного собора. Является приглашённым солистом Театра Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Выступал во Франции, Швейцарии, Германии, Бельгии, США. Работал с такими дирижёрами, как Александр Титов, Михаил Татарников, Павел Бубельников, Фабио Мастранджело, Александр Полищук, Сергей Стадлер, Михаил Голиков, Анатолий Рыбалко и др. Лауреат международных конкурсов. Номинант на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой cофит» в номинации «Лучшая мужская роль в оперном спектакле» (Пинкертон в «Мадам Баттерфлай», постановка Александра Петрова на сцене театра «Зазеркалье»). С 2013 года выступает на сцене Михайловского театра, исполняя теноровые партии в операх Дж. Верди, Дж. Пуччини, П. И. Чайковского и Б. В. Асафьева.Солист Мариинского театра

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический»

Художественный руководитель и главный дирижер

Народный артист республики Кабардино-Балкария - Михаил Голиков

В 1998 году окончил среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова по классу «хоровое дирижирование». Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им.Н.А.Римского-Корсакова по двум специальностям - «хоровое дирижирование» (2003, класс С.Н.Легкова) и «оперно-симфоническое дирижирование» (2009, класс В.С.Синайского). В 1999 году организовал и стал художественным руководителем молодежного камерного хора «Петербургские голоса», ставшего лауреатом многих международных и всероссийских музыкальных конкурсов. С 1999 по 2005 год руководил хорами Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и Санкт-Петербургского государственного технологического института. С 2001 по 2006 год – преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. В 2003 году преподавал вокал и хоровое пение в балетной школе М.Бежара (Лозанна, Швейцария). С 2004 года активно сотрудничает с филармоническими оркестрами Тамбова, Петрозаводска, является главным приглашенным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии. С 2009 по 2012 год – преподаватель Санкт-Петербургского музыкального колледжа им.М.П.Мусоргского, а также художественный руководитель и главный дирижер студенческого симфонического оркестра колледжа. С 2009 по 2018 год – художественный руководитель студенческого симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова. С 2009 года – художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» (Капелла «Таврическая»), который ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Вместе с коллективом даёт концерты в самых престижных залах Австрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, России, Франции, Китая. В июле 2017 года оркестр «Таврический» получил статус Государственного симфонического оркестра Ленинградской области. В 2013 году основал Благотворительный фонд поддержки и развития Капеллы «Таврическая», главная задача которого – оказание помощи молодым одаренным музыкантам, пропаганда мирового музыкального наследия в молодежной среде, поддержка важных социальных и культурных проектов, направленных на возрождение традиций культурной жизни российского общества. С 2014 года совместно с Международным симфоническим оркестром «Таврический» организует Открытый музыкальный фестиваль «Студенческая неделя классической музыки» для студентов вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организатор различных образовательных программ и мастер-классов в России и за рубежом, активно занимается популяризацией классической музыки среди детской и молодежной аудитории, работает в жюри российских и международных детско-юношеских музыкальных конкурсов. С 2009 года – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества. В 2018 году возглавил Филармонию для детей и юношества.

Лауреат Международного конкурса дирижеров им.А.А.Юрлова (2001 год, Екатеринбург) и Всероссийского конкурса дирижеров (2002 год, Салават). В 2005 году отмечен премией Правительства Санкт-Петербурга как дирижер-постановщик детских спектаклей. 2010-2011 годы – лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за работу над детскими музыкальными спектаклями «Волк и семеро козлят» и «История Кая и Герды».

В конце 2013 года за масштабный культурный проект «Симфония Кавказа» удостоен звания Народного артиста Республики Кабардино-Балкария.

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области является продолжателем культурного и творческого наследия симфонического оркестра «Таврический». Свою работу он начинал под сенью Таврического дворца, история которого связана со становлением симфонической музыки в России.

С первых проектов оркестр под руководством Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова добился признания в среде профессионалов и у широкой зрительской аудитории. Главная задача коллектива – пропаганда произведений российского и мирового музыкального наследия.

За девять лет интенсивной работы оркестр покорил почти все страны и континенты, выступая с ведущими оперными и эстрадными артистами, танцовщиками Мариинского и Большого театров, участвуя в российских и международных музыкальных фестивалях, развивая оригинальные просветительские проекты.

Ежегодно коллектив дает более 150 выступлений и совершает несколько гастрольных турне в города Европы и Азии, где исполнители находят самый радушный прием. Оркестр выступает в самых престижных концертных залах России, Китая, Германии, Швейцарии, Лихтенштейна, Италии, Испании, Франции, Венгрии, Боснии и Герцеговины. Концерты оркестра «Таврический» проходили в том числе в Théâtre du Châtelet и церкви Saint Germain des Pres в Париже, Laeiszhalle в Гамбурге, Kurhaus в Баден-Бадене, Volkstheater в Ростоке, Goetheanum в Дорнахе, Stadtkirche в Туне, на олимпийском стадионе в Пекине.В репертуаре - симфоническая музыка, кантатно-ораториальный жанр, легкая и популярная классика, киномузыка, симфоджазовые программы, балетные и оперные постановки, оперетта.В состав оркестра входят яркие музыканты-виртуозы из дальнего и ближнего зарубежья: Финляндии, Коста-Рики, Монголии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, большинство из которых учатся или закончили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Все они являются лауреатами российских и международных конкурсов. Средний возраст музыкантов оркестра составляет 23-24 года, коллектив является самым молодым профессиональным коллективом России, а потому хорошо восприимчив к потребностям молодежи, что очень важно для контакта с молодой аудиторией. Сейчас Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический», который является творческим союзом, самостоятельно организует концерты, благотворительные и социальные акции, активно участвует в проведении и создании культурных проектов.

Творческий поиск, склонность к экспериментам, яркое молодое свежее звучание оркестра привлекает к нему большое внимание прославленных музыкантов. Оркестр выступал с Мишелем Леграном, Эдвином Мартоном, Федерико Мондельчи, Еленой Образцовой, Зурабом Соткилавой, Ли Хуанем, группой «Легенда Феникс», Василием Герелло, Ириной Богачевой, Игорем Бутманом, Анатолием Кальварским, Хуаном де ла Рубиа, Франсисом Гойей, Алессандро Сафиной, Любовью Казарновской, Хироко Иноуэ, Полиной Осетинской, Екатериной Мечетиной и другими выдающимися музыкантами.

Дополнительная информация, аккредитация СМИ:

Василиса Сердобольская

8-921-346-16-25,

vasilisa.serd@gmail.com