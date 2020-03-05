«Музыкальное обозрение» назвало создание челябинского оркестра событием года

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5 марта 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Виктория Олиферчук ]

Об этом сообщается на страницах ведущего федерального издания о классическом искусстве и официальном сайте издания.

Новый симфонический оркестр стал победителем в номинации «проект года». Среди победителей также XVI Международный конкурс Чайковского, балет «Жизель» в постановке Алексея Ратманского в Большом театре, книга Владимира Сорокина «Триумф времени и бесчувствия», дирижер Дмитрий Синьковский, проект года Мечислава Вайнберга в России и другие.

Напомним, симфонический оркестр образован по решению Губернатора Челябинской области. Всероссийская презентация нового коллектива прошла в двух городах. 16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного международного культурного форума. 25 ноября оркестр выступил в Челябинске, на сцене Концертного зала им. С. С. Прокофьева. Специальным гостем и солистом программы стал народный артист России Д. Л. Мацуев, сыгравший ключевую роль в создании симфонического оркестра — нового музыкального бренда культуры региона.

Справочно:

Премия «События и персоны года» проводится в течение 25 лет с 1995 года. Газета «Музыкальное обозрение» - единственная в России профессиональная премия в области академической музыки. Эксперты издания подводят итоги года, анализируя прошедшие фестивали, конкурсы, премьеры оперы, балета, оркестров, концертных проектов, книг и многое другое. Лауреатами премии в разные годы становились выдающиеся музыканты и коллективы, руководители регионов и политики, внесшие значительный вклад в развитие музыкальной культуры.